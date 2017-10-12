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نيابة شرق القاهرة تستمع للشهود في واقعة مقتل "كاهن" بالمرج

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مصراوي Masrawy

نيابة شرق القاهرة تستمع للشهود في واقعة مقتل "كاهن" بالمرج

03:07 م الخميس 12 أكتوبر 2017

قتل كاهن بالمرج

كتب – محمود السعيد:

انتقل فريق من نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إسلام الجوهري، وبإشراف المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول، اليوم الخميس، لمعاينة موقع مقتل قمص تابع للكنسية الأرثوذكسية على يد أحد الأشخاص في منطقة المرج بالقاهرة.

وضم فريق التحقيق وكلاء النيابة، محمد الجرف وأحمد عاصي، ومصطفى مخلوف وأحمد خالد، الذين انتقلوا لسماع شهود العيان بمكان الواقعة.

وقال مصدر أمني، في تصريح خاص لمصراوي، إن قوات أمن القاهرة، تمكنت من القبض على المشتبه فيه بضرب القمص سمعان شحاتة، كاهن إحدى كنائس محافظة بني سويف.

وكشف القمص شنودة جرجس راعي كنيسة العذراء والأنبا شنودة بمدينة السلام، تفاصيل مقتل القمص سمعان شحاتة كاهن كنيسة القديس يوليوس الأقفهصي، اليوم الخميس، قائلا إنه أثناء تواجد المجني عليه رفقة أحد الآباء الكهنة بمنطقة المرج انهال عليه أحد شباب المنطقة ضربًا بسلاح أبيض "ساطور"، ما أدى إلى إصابته بجرحين في الرأس والبطن.

وأضاف القس شنودة في تصريحات لمصراوي، أنه في التاسعة والنصف صباح اليوم، حضر المجني عليه رفقة أحد القساوسة والذي يدعى بيامين مفتاح، ودخل إلى مخزن للحديد والتسليح ملك أحد أصدقائه، وعقب مغادرتهما للمخزن اكتشف المجني عليه نسيان هاتفه المحمول، فعاد للحصول عليه فباغته المتهم بضربة على رأسه بـ "ساطور"، وأثناء محاولة المجني عليه الفرار منه لاحقه المتهم وطعنه طعنة نافذة في البطن أدت إلى خروج أحشائه وسقط أرضًا، مؤكدًا أن الواقعة استغرقت 4 دقائق فقط، ولاذ المتهم بالفرار حتى تمكن الأهالي من القبض عليه وتسليمه لرجال الشرطة.

قتل كاهن بالمرجقتل كاهن بالمرج

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