الأمن اللبناني يوقف فلسطينيين لانتمائهما لتنظيم إرهابي

بيروت (د ب أ)

أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان فلسطينيين اثنين في جبل لبنان لانتمائهما الى تنظيم إرهابي.

وقالت المديرية العامة، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن الموقوفين اعترفا خلال التحقيقات بانتمائهما إلى مجموعة إرهابية ناشطة داخل مخيم عين الحلوة، ومشاركتهما في الاشتباكات التي شهدها المخيم في الفترة الأخيرة.

وحسب البيان، اقر الموقوفان بضلوعهما في تجارة الأسلحة وحيازتهما كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر قاما بإخفائها في أماكن عدة داخل المخيم.

وتم تسليم الموقوفين، بحسب البيان،" إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بناء لإشارة القضاء المختص".

على الصعيد ذاته، أوقفت المديرية العامة للأمن العام اللبناني شخصاً من التابعية السورية لتواصله مع أشخاص ينتمون الى تنظيم "داعش".

وقالت المديرية إن الموقوف " اعترف بما نسب إليه وبأنه عمل كأمني لصالح تنظيم داعش الإرهابي في بلدة عرسال وتواصل مع عدد من قياداته وكان يزودهم بمعلومات عن شخصيات وعناصر أمنية داخل البلدة بهدف تصفيتهم".