كبر المفاوضين: "لا خطوات كبرى الى الامام" في مفاوضات بريكست

بروكسل (أ ف ب)

أعلن كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي مع بريطانيا حول بريكست ميشال بارنييه الخميس ان الجولة الخامسة من هذه المحادثات لم تحقق "خطوات كبرى إلى الأمام"، وعبر عن أسفه لوصول المفاوضات حول تسوية كلفة الانفصال إلى "طريق مسدود مقلق".

وقال بارنييه في مؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني ديفيد ديفيس "هذا الأسبوع عمل بروح بناءة وأوضحنا بعض النقاط لكننا لم نحقق خطوات كبرى إلى الأمام" في المفاوضات التي تتعلق بشروط خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

من جهته، دعا ديفيس الأوروبيين إلى "الاعتراف بالتقدم" في المفاوضات. وقال "في حين تتجه الأنظار إلى القمة الأوروبية في أكتوبر الأسبوع المقبل، آمل ان تعترف الدول الأعضاء بالتقدم الذي أحرزناه والقيام بخطوة إلى الأمام" بهدف الانتقال إلى المحادثات حول مستقبل العلاقة بين الفريقين.

وتحدث بارنييه عن المفاوضات حول كلفة خروج بريطانيا من الاتحاد. وقال "بشأن هذه القضية نحن في طريق مسدود يثير قلقا كبيرا (...) للآلاف من اصحاب المشاريع" في اوروبا "ولدافعي الضرائب".

الا ان كبير المفاوضين الاوروبيين لم يستبعد تحقيق "تقدم حاسم" في الشهرين المقبلين. وقال "انني مقتنع (...) بانه بارادة سياسية، يمكن تحقيق تقدم حاسم بات في متناول اليد في الشهرين المقبلين".

واكد في الوقت نفسه انه لا يوصي بالانتقال الى المرحلة التالية من المفاوضات حول العلاقات المستقبلية بين لندن والاتحاد الاوروبي على عكس نظيره البريطاني.

والتقى فريقا المفاوضين الاوروبي والبريطاني كعادتهم في مقر المفوضية الاوروبية في بروكسل، في جولة خامسة من المفاوضات استمرت اربعة ايام وهي الاخيرة قبل اجتماع المجلس الاوروبي في 19 و20 اكتوبر.

وسيقرر الاتحاد في هذا الاجتماع ما إذا كان الطرفان توصلا "الى تقدم كاف" يسمح بالاتجاه نحو اجراء مباحثات حول ملف التجارة الذي ترغب بريطانيا ان يناقش بشكل منفصل.