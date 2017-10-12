موسكو تتهم واشنطن بنشر لواء إضافي في أوروبا الشرقية

موسكو (أ ف ب)

اتهمت وزارة الدفاع الروسية الخميس الولايات المتحدة بنشر لواء اضافي في بولندا بشكل ينتهك الاتفاق الموقع بين موسكو وحلف الأطلسي وهو ما نفته السفارة الأمريكية في وارسو.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن "قوات اللواء المدرع (الأمريكي) الثالث" كان يفترض أن تحل في بولندا وفي بلدان البلطيق "محل جنود اللواء الثاني المدرع للقوات الأمريكية، حتى لا تنتهك القانون التأسيسي بين الحلف الأطلسي وروسيا، الموقع في 1997".

لكن المتحدث باسم الوزارة ايغور كوناشينكوف أضاف أن "اللواء المدرع الثاني للولايات المتحدة وصل" إلى "بولندا بطريقة سرية وانتشر فيها مع آلياته المدرعة"، بدلا من أن يغادر المنطقة.

وأكد المتحدث أن "المعدات العسكرية للواء المدرع الأمريكي الثالث بقيت خلال هذا الوقت في بولندا وفي دول البلطيق"، موضحا أن ذلك يعني أن لواء اضافيا "قد انتشر بفعل الأمر الواقع" قرب الحدود الروسية.

ونفت السفارة الأمريكية في وارسو انتشار أي لواء جديد، موضحة في بيان أن ما يحصل هو استبدال للوحدات المنتشرة في المنطقة، في إطار كتيبة الحلف الأطلسي المنتشرة منذ الربيع.

وتعتبر موسكو من جهتها ان هذا الانتشار الجديد يلي "هستيريا" الحلف الاطلسي اثناء المناورات الروسية-البيلاروسية "زاباد-2017" (غرب-2017) التي اجريت من 14 إلى 20 سبتمبر.

وكان حوالى 12،700 جندي بيلاروسي وروسي انتشروا آنذاك في بيلاروسيا في إطار تلك المناورات، كما تقول موسكو، لكن ليتوانيا واستونيا أكدتا ان 100 الف جندي قد شاركوا في المناورة.

وأكد كوناشينكوف أن "كل هذه الهستيريا لدول البلطيق والبولنديين حول +التهديد الروسي+ خلال زاباد-2017 كان ستارا دخانيا لهذه العملية التي قامت بها وزارة الدفاع الأمريكية" لانتشار مفترض للواء أمريكي جديد على الحدود الروسية.