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مصرع 4 وإصابة آخرين في حادث تصادم على طريق "القصير - مرسى علم"

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مصراوي Masrawy

مصرع 4 وإصابة آخرين في حادث تصادم على طريق "القصير - مرسى علم"

02:55 م الخميس 12 أكتوبر 2017

أرشيفية

أسوان - إيهاب عمران:

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 4 آخرين بإصابات متفرقة في حادث تصادم بين سيارتين، على طريق "القصير - مرسى علم"، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث.

وتلقى الدكتور بدوي سعيد بدوي مدير مرفق الإسعاف بالبحر الأحمر، بلاغًا بتصادم سيارة سياحة، وأخرى ملاكي بالكيلو 10 طريق "القصير - مرسى علم" وأسفر عن مصرع 4 وإصابة 4 آخرين، ونقلوا إلى مستشفى الغردقة العام وتم إيداع جثث المتوفين مشرحة مستشفى القصير.

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مصراوي Masrawy

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