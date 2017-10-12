مصرع 4 وإصابة آخرين في حادث تصادم على طريق "القصير - مرسى علم"

أسوان - إيهاب عمران:

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 4 آخرين بإصابات متفرقة في حادث تصادم بين سيارتين، على طريق "القصير - مرسى علم"، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث.

وتلقى الدكتور بدوي سعيد بدوي مدير مرفق الإسعاف بالبحر الأحمر، بلاغًا بتصادم سيارة سياحة، وأخرى ملاكي بالكيلو 10 طريق "القصير - مرسى علم" وأسفر عن مصرع 4 وإصابة 4 آخرين، ونقلوا إلى مستشفى الغردقة العام وتم إيداع جثث المتوفين مشرحة مستشفى القصير.