تأجيل دعوى تعديل "الكارت الذهبي" بمنظومة الخبز لـ ٧ ديسمبر
تأجيل دعوى تعديل "الكارت الذهبي" بمنظومة الخبز لـ ٧ ديسمبر
02:55 م الخميس 12 أكتوبر 2017
مجلس الدولة
كتب – محمود السعيد:
قررت الدائرة الأولى "مفوضين" بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل نظر دعوى تعديل الكارت الذهبي بمنظومة الخبز لجلسة ٧ ديسمبر المقبل.
جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 34258 لسنة 71 قضائية، والمقامة من علي أيوب المحامي.
طالبت الدعوى التي اختصمت رئيس مجلس الوزراء بصفته، بوقف تنفيذ القرار رقم 5 لسنة 2017 الصادر من وزير التموين بتعديل الكارت الذهبي بمنظومة الخبز.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
إحالة 11 مسئولا في إدارة أجا التعليمية للمحاكمة التأديبية
-
"الفتوى والتشريع": هيئة التأمينات هي الجهة المكلفة بتلقي اشتراكات
-
التأديبية العليا تُجازي رئيسي قطاعات القضايا والتحقيقات والعقود بـ
-
تأجيل طعن "دكروري" على قرار تخطيه في رئاسة مجلس الدولة لـ 24 أكتوبر
إعلان
إعلان