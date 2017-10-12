أخبار عاجلة

الأخبار - الولايات المتحدة ترفع اليوم السرية عن أكثر من 3000 وثيقة تنعلق باغتيال جون كينيدي -
الأخبار - التوتر يسيطر علي أجواء جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية فى كينيا -
الأخبار - مؤتمر عالمي اليوم بباريس لكشف الممارسات القطرية الداعمة للإرهاب -
الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية -
الأخبار - حرس حدود المنطقة الغربية يحبط محاولة تهريب 3مليون قرص مخدر و120كجم حشيش -
الأخبار - رئيس الوزراء يوجه بتوفير نحو 300 مليون جينه للانتهاء من تنفيذ 3 مستشفيات بالأقصر -
تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون'' -
الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب -
تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية -
التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

تأجيل دعوى تعديل "الكارت الذهبي" بمنظومة الخبز لـ ٧ ديسمبر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تأجيل دعوى تعديل "الكارت الذهبي" بمنظومة الخبز لـ ٧ ديسمبر

02:55 م الخميس 12 أكتوبر 2017

مجلس الدولة

كتب – محمود السعيد:

قررت الدائرة الأولى "مفوضين" بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل نظر دعوى تعديل الكارت الذهبي بمنظومة الخبز لجلسة ٧ ديسمبر المقبل.

جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 34258 لسنة 71 قضائية، والمقامة من علي أيوب المحامي.

طالبت الدعوى التي اختصمت رئيس مجلس الوزراء بصفته، بوقف تنفيذ القرار رقم 5 لسنة 2017 الصادر من وزير بتعديل الكارت الذهبي بمنظومة الخبز.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إحالة 11 مسئولا في إدارة أجا التعليمية للمحاكمة التأديبية

    أخبار

  • "الفتوى والتشريع": هيئة التأمينات هي الجهة المكلفة بتلقي اشتراكات

    أخبار

  • التأديبية العليا تُجازي رئيسي قطاعات القضايا والتحقيقات والعقود بـ

    أخبار

  • تأجيل طعن "دكروري" على قرار تخطيه في رئاسة مجلس الدولة لـ 24 أكتوبر

    أخبار

إعلان

6664c8aa12.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج

وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج

وزير التموين: إعلان الفئات المستبعدة من الدعم يناير القادم

وزير التموين: إعلان الفئات المستبعدة من الدعم يناير القادم