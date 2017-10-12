تأجيل دعوى تعديل "الكارت الذهبي" بمنظومة الخبز لـ ٧ ديسمبر

كتب – محمود السعيد:

قررت الدائرة الأولى "مفوضين" بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل نظر دعوى تعديل الكارت الذهبي بمنظومة الخبز لجلسة ٧ ديسمبر المقبل.

جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 34258 لسنة 71 قضائية، والمقامة من علي أيوب المحامي.

طالبت الدعوى التي اختصمت رئيس مجلس الوزراء بصفته، بوقف تنفيذ القرار رقم 5 لسنة 2017 الصادر من وزير التموين بتعديل الكارت الذهبي بمنظومة الخبز.