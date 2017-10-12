عامل يُنهي حياة شقيق زوجته بمطواة أمام المارة في الوراق

كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة، القبض على عامل أنهى حياة شقيق زوجته بمنطقة الوراق، اليوم الخميس.

دلت التحريات الأولية أن مشادة كلامية وقعت بين المتهم وشقيق زوجته بسبب خلافات أسرية، تطورت إلى مشاجرة بالشارع، سدد على إثرها الأول طعنة نافذة أودت بحياة الثاني.

وتمكنت مأمورية بقيادة العقيد محمد عرفان، مفتش مباحث شمال الجيزة، والرائد هاني مندور، رئيس مباحث الوراق، من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة.

حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.