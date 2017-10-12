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شارك عدوية وهذه علاقته بآسر ياسين.. 11 معلومة عن «أبو» مغني «3 دقات»

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ظهر في الفترة الأخيرة بلون جديد من الغناء، واستطاع أن يسترق الأنظار إليه فى مهرجان الجونة السينمائي، بغنائه مع الفنانة يسرا أغنيته "3 دقات"، ورغم مسيرته الفنية القصيرة فإن عمله الأخير "3 دقات" أشعل مواقع التواصل الاجتماعى منذ طرحه أمس.

حصد كليب "3 دقات" فى 7 ساعات أكثر من مليون ونصف المليون مشاهدة، والذي ظهر فيه عدد كبير من النجوم (تامر حبيب ويسرا وشيرين رضا وأحمد مالك وجميلة عوض وسلمى أبو ضيف وعمر السعيد) وآخرون ليجسدوا فكرة الأغنية.

يعرف الفنان الصاعد نفسه بكلمات قالها لبرنامج "كلام نواعم": "أنا أبو.. غلس.. وعندي صبر لحد ما أوصل للى عايزه"، وفي التقرير التالى يستعرض "التحرير لايف" معلومات عن "أبو"..

صورة أرشيفية

1- اسمه الحقيقي "محمد أبو العينين"، وأطلق أصدقاؤه عليه اسم "أبو"، ومع مرور السنوات شعر أنه الاسم الحقيقي له.

2- شغل منصبا فى إحدى الشركات العالمية، وبعد مرور 8 سنوات فيها قرر أن يغير مسار حياته ويركز على موهبته.

3- شغوف بالكتابة والشعر والتلحين، ويعتبر أن الكلمة  أقوى من السلاح.

4- ظهر مع أبلة فاهيتا فى حلقة مايا دياب وشاركها الغناء، عام 2015.

صورة أرشيفية

5- ظهر على المسرح الغنائي فى حفلات الأندر جراوند بأغنية "أوكسجين" عام 2013.

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6- تربطة علاقة صداقة قوية بالفنان آسر ياسين، الذى أخرج له أغنية "أهواك".

7- ينجذب إلى الفتاة صاحبة الشخصية الفريدة و"التقيلة" .

صورة أرشيفية


8- يتخذ القرارات المصيريه بشكل عفوي، رغم تعرضه للغدر أكثر من مرة. 

9- يميل إلى سماع "بوب مارلي" وهو السبب وراء اختياره عناوين غريبة لأغانيه.

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10- شارك النجم أحمد عدوية أغنية "سافر" والتى عبرت عن الصراع النفسي الذى يمر به الشاب المصري.

11- ظهر فى إعلان شيبسي "ليك فى الكورة ولا ملكش ورغاي.. شيبسي مابينا رايح جاى".

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