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"أمن الإسماعيلية" يكشف أسباب القبض على الكاتب سليمان الحكيم وهدم منزله

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مصراوي Masrawy

"أمن الإسماعيلية" يكشف أسباب القبض على الكاتب سليمان الحكيم وهدم منزله

02:35 م الخميس 12 أكتوبر 2017

الكاتب سليمان الحكيم

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

أعلنت مديرية أمن الإسماعيلية، في بيان صحفي لها، اليوم الخميس، ملابسات وأسباب القبض على الكاتب الصحفي سليمان الحكيم، وهدم منزله بمدينة فايد.

وقال البيان: "إنه أثناء تنفيذ القرار رقم 26 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 1-2-2017 الصادر من محافظ الإسماعيلية، بإزالة التعديات (أرضي وثلاثة أدوار) خاصة بمنزل ملك الكاتب الصحفي سليمان الحكيم، اعترض على التنفيذ واعتدى بالسب والقذف على القوات المشتركة في تأمين الإزالة، بقصد منعهم من القيام بأعمالهم".

وأضاف البيان، أنه جرى القبض على "الحكيم"، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم قانونًا.

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