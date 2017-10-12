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راعي كنيسة عزبة جرجس ببني سويف: ننتظر وصول جثمان الأب سمعان بعد استشهاده بالمرج

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مصراوي Masrawy

راعي كنيسة عزبة جرجس ببني سويف: ننتظر وصول جثمان الأب سمعان بعد استشهاده بالمرج

02:27 م الخميس 12 أكتوبر 2017

راعي كنيسة عزبة جرجس ببني سويف: ننتظر وصول جثمان الأب سمعان بعد استشهاده بالمرج

بني سويف ــ أحمد كامل:

قال القس فلوباتير راعي كنيسة عزبة جرجس التابعة لمطرانية ببا والفشن وسمسطا جنوب بني سويف، اليوم الخميس، :"ننتظر إنهاء إجراءات وتصريح الدفن الخاص بالقمص سمعان شحاتة رزق الله راعي كنيسة القديس يولويوس بعزبة جرجس بمركز الفشن، بعد نقله لمشرحة زينهم، وإجراء معاينة النيابة".
وأضاف " فلوباتير" لـ(مصراوي):"سبب زيارة القمص سمعان للقاهرة هو التوجه لأحد معارض بيع حديد التسليح بمدينة السلام بالقاهرة برفقة الأب بيمن مفتاح، من مطرانية مطاي".

وقال محمد صالح عمدة قرية عزبة جرجس:" ننظر إنهاء الاجراءات حاليًا، حتى يجري نقل الأب سمعان للصلاة عليه بكنيسته ومنها إلى قريته بمركز مغاغة بمحافظة المنيا مسقط رأسه".
وأضاف" صالح:"القمص سمعان لديه ولدين بالثانوية والعامة وطفلة في المرحلة الابتدائية".

وكان الأب سمعان تعرض للاعتداء عليه بساطور وطعنه برأسه وبطنه من شخص في منطقة المرج وألقت قوات الأمن القبض على الجاني فور حدوث الواقعة.

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