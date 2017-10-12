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مصدر: ضبط المشتبه في زراعة عبوة هيكلية بوحدة مرور الحوامدية

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مصراوي Masrawy

مصدر: ضبط المشتبه في زراعة عبوة هيكلية بوحدة مرور الحوامدية

02:38 م الخميس 12 أكتوبر 2017

مصدر: ضبط المشتبه في زراعة عبوة هيكلية بوحدة مرور الحوامدية

مديرية أمن الجيزة

كتب - محمد شعبان:

قال مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الجيزة، إن مأمورية من ضباط الأمن الوطني ألقت القبض على مشتبه في تورطه بواقعة وضع عبوة هيكلية داخل وحدة مرور الحوامدية منذ أسبوعين.

وأوضح المصدر، أن العبوة هيكلية عبارة عن 6 بطاريات وبوردة بمكثف، موصلة بأسلاك كهربائية تم لفها بلاصق داخل كيس بلاستيك.

وتبين بالفحص سلبية البلاغ، وتمكن خبراء المفرقعات من تفكيك العبوة بواسطة مدفع المياه، وأن الهدف منها إثارة الذعر بين المترددين على الوحدة والعاملين فيها.

وأشار المصدر، إلى أن تحريات المباحث وبعض المشاهدات ساهمت في التوصل لهوية المتهم، لافتا بأنه شاب في العقد الثالث من العمر، مقيم بدائرة المركز. 

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