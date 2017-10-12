راعي كنيسة العذراء يروي تفاصيل مقتل القمص سمعان شحاته

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

كشف القمص شنودة جرجس راعي كنيسة العذراء والأنبا شنودة بمدينة السلام، تفاصيل مقتل القمص سمعان شحاتة كاهن كنيسة القديس يوليوس الأقفهصي، اليوم الخميس، قائلا إنه أثناء تواجد المجني عليه رفقة أحد الآباء الكهنة بمنطقة المرج انهال عليه أحد شباب المنطقة ضربًا بسلاح أبيض "ساطور"، ما أدى إلى إصابته بجرحين في الرأس والبطن.

وأضاف القس شنودة في تصريحات لمصراوي، أن المجني عليه مقيم بمحافظة بني سويف ويتردد بصفة مستمرة على منطقة المرج بغرض جمع تبرعات ومساعدات مالية لفقراء الكنيسة.

وتابع "شنودة"، في التاسعة والنصف صباح اليوم، حضر المجني عليه رفقة أحد القساوسة والذي يدعى بيامين مفتاح، ودخل إلى مخزن للحديد والتسليح ملك أحد أصدقائه، وعقب مغادرتهما للمخزن اكتشف المجني عليه نسيان هاتفه المحمول، فعاد للحصول عليه فباغته المتهم بضربة على رأسه بـ "ساطور"، وأثناء محاولة المجني عليه الفرار منه لاحقه المتهم وطعنه طعنة نافذة في البطن أدت إلى خروج أحشائه وسقط أرضًا، مؤكدًا أن الواقعة استغرقت 4 دقائق فقط.

وأضاف، قائلًا بأن المتهم لاذ بالفرار عبر الطريق الدائري واستقل ميني باص، ولاحقه الأهالي وتم ضبطه وتسليمه إلى قوات الأمن المركزي المتمركزة على مقربة من حي المرج.

كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أعلنت مقتل القمص سمعان شحاتة، كاهن كنيسة القديس يوليوس الأقفهصي، عزبة جرجس بالفشن، بعدما تعرض للاعتداء أثناء تواجده بمدينة السلام في القاهرة، وبرفقته القس "بيمن مفتاح" كاهن كنيسة الملاك بعزبة فرنسيس بمطاي.

وذكرت الكنيسة في بيان لها أن الكاهنين كانا يسيران بالقرب من منطقة مؤسسة الزكاة بمدينة السلام بالقاهرة، حين وقع الحادث وتم نقل الأول لمستشفى المرج حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.