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حبس حارس عقار 4 أيام بتهمة سرقة والد محمد صلاح

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مصراوي Masrawy

حبس حارس عقار 4 أيام بتهمة سرقة والد محمد صلاح

02:34 م الخميس 12 أكتوبر 2017

حبس حارس عقار 4 أيام بتهمة سرقة والد محمد صلاح

كتب – محمود السعيد:

أمرت نيابة مدينة نصر أول، اليوم الخميس، بحبس حارس عقار 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بسرقة 30 ألف جنيه من سيارة والد الاعب محمد صلاح بمدينة نصر.

البداية كانت بورود بلاغ للمقدم وائل غانم، رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، من، صلاح حامد محروس غالي، موظف شئون إدارية بالوحدة الصحية بقرية نجريد مركز بسيون – غربية ومقيم مدينة نصر، ووالد اللاعب محمد صلاح "لاعب منتخب ونادي ليفربول) باكتشافه سرقة مبلغ 30 ألف جنيه من سيارته الخاصة أثناء وقوفها أمام منزله، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بالسرقة.

أمر اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة، بالانتقال وإجراء المعاينة؛ حيث تبين من الفحص سلامة منافذ السيارة، وكشفت تحريات العميد محمود هندي، رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، أن وراء ارتكاب الواقعة "أسامة.ع" 33 سنة، حارس عقار، بنفس المنطقة ومقيم بالفيوم.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب المفتاح المصطنع وأعاد المبلغ المسروق، وإحالته للنيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.

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