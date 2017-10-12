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"دفاع البرلمان": إعلان حالة الطوارئ إجراء لحماية المواطنين من الإرهاب

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مصراوي Masrawy

"دفاع البرلمان": إعلان حالة الطوارئ إجراء لحماية المواطنين من الإرهاب

02:56 م الخميس 12 أكتوبر 2017

النائب كمال عامر

كتب- أحمد علي:

قال النائب كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن إعلان رئيس الجمهورية فرض حالة الطوارئ بالبلاد لمدة 3 أشهر هو إجراء دستوري لحماية أمن الوطن والمواطنين من بعض العناصر الخارجة على القانون والتي تستهدف أمن وأمان الوطن والمواطن.

وأضاف عامر، في تصريحات خاصة للمحررين البرلمانين اليوم الخميس، أن القوات المسلحة ورجال الشرطة تواجه إرهاب في الفترة الحالية وبخاصة في بعض المناطق ومنها منطقة سيناء وقد تمكنت قواتنا المسلحة من القضاء على نحو 95% من الإرهاب في سيناء، وبالتالي إعلان الطوارئ جاء لحماية البلاد من مخاطر الإرهاب الذي تموله بعض الدول والمؤسسات.

كان الرئيس عبد الفتاح ، أصدر قرارًا جمهوريا بإعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من الواحدة صباح غدًا الجمعة الموافق 13 أكتوبر الجاري وفيما يلي نص القرار.

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مصراوي Masrawy

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