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"التعليم": قبول 1800 تلميذ بالمدارس المصرية اليابانية

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مصراوي Masrawy

"التعليم": قبول 1800 تلميذ بالمدارس المصرية اليابانية

02:56 م الخميس 12 أكتوبر 2017

المدارس المصرية اليابانية

القاهرة- مصراوي:

أعلن أحمد خيري المتحدث الرسمي بوزارة التربية والتعليم، أعداد الطلاب المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية، مؤكدًا قبول 1800 تلميذ وتلميذة، في المرحلة من kg1 إلى الصف الثالث الابتدائي.

وأضاف خيري في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الأسبوع الأول من الدراسة بالمدارس اليابانية سيشهد الإعلان عن المصروفات الدراسية، وعقد لقاءات مع أولياء أمور التلاميذ؛ لشرح نظام التواصل الدائم معهم ضمن خطة التعليم بتلك المدارس.

وأشار إلى أنه سيتم تعريف أولياء الأمور، الأنشطة اليابانية التي سيلتحق بها الطلاب على مدار العام.

وأكد المتحدث باسم وزارة التعليم، أن الدراسة بالمدارس المصرية اليابانية الـ8 ستبدأ في الموعد المحدد لها، وهو الأحد المقبل 15 أكتوبر.

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مصراوي Masrawy

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