الكنيسة الأرثوذكسية: حادث مقتل كاهن كنيسة الفشن "مؤسف"

كتب- محمود رمزى:

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بيانًا رسميًا بشأن واقعة مقتل كاهن كنيسة عزبة جرجس بالفشن، أثناء تواجده في حى المرج بالقاهرة.

وقالت الكنيسة فى بيان أصدرته، اليوم الخميس: "في حادث مؤسف، تعرض القمص سمعان شحاتة، كاهن كنيسة القديس يوليوس الأقفهصي، بعزبة جرجس بالفشن، للاعتداء أثناء تواجده، وبرفقته القس بيمن مفتاح، كاهن كنيسة الملاك بعزبة فرنسيس، مطاي، بالقرب من منطقة مؤسسة الزكاة بمدينة السلام بالقاهرة، وتم نقله إلى مستشفى المرج، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة".

وكان الأب سمعان تعرض للاعتداء عليه بساطور وطعنه برأسه وبطنه من شخص في منطقة المرج وألقت قوات الأمن القبض على الجاني فور حدوث الواقعة.

وقال القس فلوباتير راعي كنيسة عزبة جرجس التابعة لمطرانية ببا والفشن وسمسطا جنوب بني سويف، اليوم الخميس، إنهم "ينتظرون إنهاء إجراءات وتصريح الدفن الخاص بالقمص سمعان شحاتة رزق الله راعي كنيسة القديس يولويوس بعزبة جرجس بمركز الفشن، بعد نقله لمشرحة زينهم، وإجراء معاينة النيابة".