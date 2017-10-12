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الرئيس الفلسطيني يرحب باتفاق المصالحة مع حماس برعاية مصرية

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مصراوي Masrawy

الرئيس الفلسطيني يرحب باتفاق المصالحة مع حماس برعاية مصرية

02:55 م الخميس 12 أكتوبر 2017

الرئيس الفلسطيني يرحب باتفاق المصالحة مع حماس برعاية مصرية

رام الله (د ب أ)
رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يتزعم حركة "فتح" باتفاق المصالحة الفلسطينية الذي أعلن اليوم الخميس في القاهرة مع حركة حماس.

ووصف عباس، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، ما تم التوصل إليه بين وفدين من فتح وحماس بعد مباحثات استمرت ثلاثة أيام في القاهرة بأنه "إنجاز يعزز ويسرع خطوات انهاء الانقسام الفلسطيني".

ووجه عباس "الشكر والتقدير للرئيس المصري عبد الفتاح للدور الكبير الذي قامت به من أجل تحقيق هذا الانجاز الهام".

وحسب البيان، أصدر عباس توجيهاته إلى حكومة الوفاق الفلسطينية وجميع الأجهزة والمؤسسات بالعمل الحثيث لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، داعيا جميع القوى والفصائل إلى بذل كل الجهود لتحقيق ما يصبو إليه الشعب الفلسطيني في استعادة الوحدة.

ووقعت حركتا فتح وحماس وثيقة الاتفاق الجديد للمصالحة الفلسطينية برعاية مصرية.

وجرى التوقيع على وثيقة الاتفاق من مسؤول ملف المصالحة في فتح عزام الأحمد ونائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري في القاهرة بحضور مسؤولي جهاز المخابرات المصرية.

وبموجب الاتفاق، اتفقت الحركتان على إجراءات تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها كاملة في إدارة شئون قطاع غزة كما في قطاع غزة في موعد أقصاه الأول من كانون أول/ ديسمبر المقبل مع العمل على إزالة المشاكل الناجمة عن الانقسام.

ووجهت مصر الدعوة لعقد اجتماع في القاهرة يوم 21 نوفمبر المقبل لكافة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاقية الوفاق الوطني في الرابع من مايو عام 2011 لبحث بقية ملفات المصالحة الفلسطينية.

ويهدف الاتفاق بشكل رئيسي إلى تمكين حكومة الوفاق الفلسطينية المشكلة منذ منتصف عام 2014 من إدارة قطاع غزة سعيا لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ عشرة أعوام.

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