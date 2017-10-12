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باكستان: إنقاذ أسرة كندية احتجزتها طالبان منذ 5 أعوام

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مصراوي Masrawy

باكستان: إنقاذ أسرة كندية احتجزتها طالبان منذ 5 أعوام

02:54 م الخميس 12 أكتوبر 2017

باكستان: إنقاذ أسرة كندية احتجزتها طالبان منذ 5 أعوام

قوات الأمن الباكستاني

إسلام آباد (د ب أ)
أعلن مسؤولون اليوم الخميس أن قوات الأمن الباكستانية حررت أسرة كندية، كانت محتجزة لدى حركة طالبان منذ خمسة أعوام.

وقال المسؤولون إن الحركة كانت قد قامت باختطاف الأسرة من أفغانستان.

وقال الجيش في بيان إنه تم إنقاذ رجل كندي وزوجته الأمريكية وأبنائهما الثلاثة في منطقة كورام بالقرب من الحدود الأفغانية.

وأوضح الجيش إن مسلحين على صلة بتنظيم القاعدة في جنوب شرق أفغانستان قاموا باختطاف الأسرة منذ عام 2012.

وأضاف البيان أن عملية الإنقاذ تمت بعد الحصول على معلومات من قبل عملاء أمريكيين سريين يعملون في أفغانستان.

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