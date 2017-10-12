هنية يؤكد استعداد حماس لتطبيق اتفاق المصالحة مع فتح

غزة (د ب أ)

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية استعداد الحركة للتطبيق الأمين لما تم الاتفاق عليه مع حركة فتح اليوم الخميس برعاية مصر.

وذكر بيان صادر عن حماس أن هنية أجرى اتصالاً هاتفياً مع مدير المخابرات المصرية اللواء خالد فوزي معبرا عن "الشكر لدور مصر قيادة وشعباً والدور المحوري لجهاز المخابرات العامة في المساهمة والوصول إلى هذا الاتفاق"، مؤكداً على استمرار الدور المصري في كل المراحل.

وأبدى هنية "استعداد حماس التام للتطبيق الأمين لما تم الاتفاق عليه وتلبية الدعوة المصرية لتقييم ما سوف يطبق من خطوات، وكذلك تلبية الدعوة للحوار الفصائلي الشامل".

وحسب البيان شكر فوزي قيادة حركة حماس على "موقفها الشجاع وتوجيهاتها لوفدها بما حقق الوصول إلى هذا الاتفاق"، مؤكداً استعداد مصر وجاهزيتها لاستكمال دورها ومواصلة الرعاية لكل خطوات المصالحة مستقبلاً.

ووقعت حركتا فتح وحماس وثيقة اتفاق جديدة للمصالحة الفلسطينية برعاية مصرية.

وبموجب الاتفاق اتفقت الحركتان على إجراءات تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها والقيام بمسئولياتها كاملة في إدارة شئون قطاع غزة كما في قطاع غزة في موعد أقصاه الأول من كانون أول/ ديسمبر المقبل مع العمل على إزالة المشاكل الناجمة عن الانقسام.

ويهدف الاتفاق بشكل رئيسي إلى تمكين حكومة الوفاق الفلسطينية المشكلة منذ منتصف عام 2014 من إدارة قطاع غزة سعيا لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ عشرة أعوام.