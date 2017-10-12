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إيران تأمل أن تدعم الدول الأوروبية الاتفاق النووي في ظل الخلاف مع ترامب

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مصراوي Masrawy

إيران تأمل أن تدعم الدول الأوروبية الاتفاق النووي في ظل الخلاف مع

02:51 م الخميس 12 أكتوبر 2017

إيران تأمل أن تدعم الدول الأوروبية الاتفاق النووي في ظل الخلاف مع ترامب

على أكبر صالحي

لندن/طهران (د ب أ)

أعربت الإيرانية اليوم الخميس عن أملها أن تدعم الدول الأوروبية الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه مع طهران، وذلك في ظل الخلاف المستمر حول الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "ارنا" عن نائب الرئيس ورئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية على أكبر صالحي القول "نحن نعتمد على الأوروبيين، وحتى الآن الدلالات إيجابية".

وبالنسبة للكثير من المراقبين في طهران، فان ردود فعل شركاء التفاوض لإيران، وهي الصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا، أكثر أهمية من بيان ترامب المقبل حول الاتفاق النووي عام 2015.

ومن المتوقع أن يعلن ترامب قرارا بإبطال الاتفاق النووي، قبل انتهاء المهلة المحددة لإصدار تقرير حول مدى التزام إيران بالاتفاق في 15 تشرين أول/اكتوبر الجاري.

وقد أكدت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي خلال اتصال هاتفي مع ترامب أمس الأربعاء" التزام المملكة المتحدة القوى نحو الاتفاق بجانب الشركاء الأوروبيين، قائلة إنه اتفاق مهم لأمن الإقليم"، وذلك بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء.

كما قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس الأربعاء إن " الالتزام بأي اتفاق يظهر كرامة أي دولة و إلى أي مدى تعتبر حكومتها جديرة بالثقة".

وأضاف روحاني خلال اجتماع وزاري أمس " إذا انسحب شخص ما من اتفاق دولي، سوف يكون الخاسر، وليس الشخص الذي لم ينسحب".

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