تونس تمدد حالة الطوارئ في كافة البلاد لمدة شهر

تونس (د ب أ)

أعلنت الرئاسة التونسية اليوم الخميس تمديد حالة الطوارئ في كافة البلاد لمدة شهر واحد بدءا من يوم غد الجمعة.

وجاء في بيان للرئاسة أن الرئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي قرر بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان)، إعلان حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدة شهر ابتداء من يوم الجمعة 13 أكتوبر الجاري إلى 11 نوفمبر المقبل.

وحالة الطوارئ مستمرة في تونس منذ الهجوم الإرهابي على حافلة للأمن الرئاسي وسط العاصمة في 24 نوفمبر 2015.

وخلف الهجوم الذي نفذه انتحاري وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنه، 12 قتيلا في صفوف الأمن وهو من بين ثلاثة هجمات كبرى ضربت تونس في نفس العام وخلفت 59 قتيلا من السياح الأجانب.