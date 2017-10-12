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تونس تمدد حالة الطوارئ في كافة البلاد لمدة شهر

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مصراوي Masrawy

تونس تمدد حالة الطوارئ في كافة البلاد لمدة شهر

02:51 م الخميس 12 أكتوبر 2017

تونس تمدد حالة الطوارئ في كافة البلاد لمدة شهر

تونس تمدد حالة الطوارئ

تونس (د ب أ)
أعلنت الرئاسة التونسية اليوم الخميس تمديد حالة الطوارئ في كافة البلاد لمدة شهر واحد بدءا من يوم غد الجمعة.

وجاء في بيان للرئاسة أن الرئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي قرر بعد استشارة رئيس ورئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان)، إعلان حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدة شهر ابتداء من يوم الجمعة 13 أكتوبر الجاري إلى 11 نوفمبر المقبل.

وحالة الطوارئ مستمرة في تونس منذ الهجوم الإرهابي على حافلة للأمن الرئاسي وسط العاصمة في 24 نوفمبر 2015.

وخلف الهجوم الذي نفذه انتحاري وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنه، 12 قتيلا في صفوف الأمن وهو من بين ثلاثة هجمات كبرى ضربت تونس في نفس العام وخلفت 59 قتيلا من السياح الأجانب.

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