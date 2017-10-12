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رئيس الفلبين يهدد بطرد سفراء الدول الأوروبية

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مصراوي Masrawy

رئيس الفلبين يهدد بطرد سفراء الدول الأوروبية

02:47 م الخميس 12 أكتوبر 2017

رئيس الفلبين يهدد بطرد سفراء الدول الأوروبية

الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي

مانيلا (د ب أ)

هدد الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي اليوم الخميس بطرد سفراء دول أوروبية بسبب ما وصفه بأنه تدخل في الشؤون الداخلية لبلاده عبر انتقاد حملة المثيرة للجدل لمكافحة المخدرات.

وأطلق دوتيرتي التهديد بعد أن حذرت مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي الزائرين بأنه من الممكن أن تواجه الفلبين عقوبات إذا لم تتوقف موجة القتل التي تتعلق بالحرب ضد المخدرات .

كما قال إن "شباب الاتحاد الأوروبي الأغبياء" رغبوا في طرد الفلبين من الأمم المتحدة. وجاء التعليق لأنهم على ما يبدو قد قادوا مجموعة من الدول في دعوة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للتحقيق في أحداث القتل.

وتحداهم دوتيرتي للدعوة إلى تصويت من أجل طرد الفلبين من الأمم المتحدة، قائلا :"هل تظنون أن والصين سوف توافقان؟ ، هل تظنون أن الصين وباقي الدول في رابطة دول جنوب شرق آسيا (أسيان) سوف توافق على ذلك ".

وأضاف :"الآن، فليخبرني سفراء هذه الدول المستمعين إلى الآن. لأننا يمكن أن نقطع القناة الدبلوماسية غدا. تغادرون بلادي خلال 24 ساعة. جميعا".

وتعد الدول الأوروبية من الجهات الأكثر انتقادا لحملة دوتيرتي ضد المخدرات، والتي خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل

كما دعت منظمات حقوق الإنسان إلى تحقيق مستقل في الحرب ضد المخدرات في الفلبين، قائلة إن حصيلة القتلى يمكن أن تكون قد بلغت 12 ألف شخص، وإن الشرطة تقتل المشتبه بهم دون منحهم فرصة لإثبات براءتهم أمام القضاء.

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