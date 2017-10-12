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ننشر نص بيان المصالحة بين فتح وحماس

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مصراوي Masrawy

ننشر نص بيان المصالحة بين فتح وحماس

02:45 م الخميس 12 أكتوبر 2017

ننشر نص بيان المصالحة بين فتح وحماس

القاهرة (مصراوي)
وقعت حركتا حماس وفتح اتفاق مصالحة في القاهرة، أنهى انقساما دام عشر سنوات بين الحركتين الأكبر في فلسطين.

جاء الاتفاق بعد محادثات استمرت لمدة يومين في العاصمة المصرية. ومن المقرر أن تعقد الفصائل الفلسطينية اجتماعا في القاهرة بعد أسبوعين لمتابعة تنفيذ الاتفاق.

الاتفاق وقعه عزام الأحمد رئيس وفد فتح، وصالح العاروري رئيس وفد حماس بحضور مدير جهاز المخابرات العامة اللواء خالد فوزي..... وجاء بيان الحركتين كالتالي:

"انطلاقا من حرص جمهورية العربية على القضية الفلسطينية، وإصرار السيد الرئيس/عبد الفتاح على تحقيق آمال وطموحات الشعب الفلسطيني في إنهاء الانقسام وتعزيز الجبهة الداخلية وتحقيق الوحدة الفلسطينية، من أجل إنجاز المشروع الوطني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين.

لقد رعت القاهرة سلسلة اجتماعات بين حركتي فتح وحماس على مدار يومي 10 و11 / 10/ 2017 لبحث ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية، وقد اتفقت الحركتان على إجراءات تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها والقيام بمسئولياتها الكاملة في إدارة شئون قطاع غزة كما في الضفة الغربية، بحد أقصى يوم 1 /12 /2017 مع العمل على إزالة كافة المشاكل الناجمة عن الانقسام .

وفى إطار حرص جمهورية مصر العربية على وحدة الصف الفلسطيني، توجه مصر الدعوة لعقد اجتماع بالقاهرة يوم 21 /11 /2017 لكافة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني في 4 /5 /2011 .

هذا وتعبر مصر عن تقديرها البالغ لحركتي فتح وحماس على الروح الإيجابية التي اتسم بها أعضاء الوفدين وتغليبهم المصلحة الوطنية الفلسطينية، وهو الأمر الذى أدى الى التواصل لهذا الاتفاق .

كما نوجه الشكر والتقدير للسيد الرئيس محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، والذى كان لسيادته الرغبة والإدارة الحقيقية لإنهاء الانقسام وإعادة اللحمة للشعب الفلسطيني الشقيق".

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مصراوي Masrawy

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