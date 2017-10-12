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«السويدي»: توفير الطاقة لـ«العاصمة الإدارية» يؤكد أن السيسي لا يبيع الوهم للمصريين

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«السويدي»: توفير الطاقة لـ«العاصمة الإدارية» يؤكد أن السيسي لا يبيع الوهم للمصريين «السويدي»: توفير الطاقة لـ«العاصمة الإدارية» يؤكد أن السيسي لا يبيع الوهم للمصريين

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وجه النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تحية من القلب للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى نجح بكل كفاءة واقتدار كعادته دائما فى حسم ملف الطاقة فى جميع أنحاء ، وللمشروع القومى العملاق «العاصمة الإدارية الجديدة» قبل البدء فى إنشائها، لافتًا إلى أن زيارة الرئيس للمشروع أكدت للشعب المصرى العظيم صدق مقولته الشهيرة «لن أبيع الوهم للمصريين».

وقال السويدي، فى تصريح له اليوم الخميس، إن ما تابعه الشعب المصرى خلال هذه الزيارة يؤكد للجميع صدق الرئيس فى كل ما يتعهد به أمام المصريين، مشيرًا إلى أن محطة توليد الطاقة الكهربائية التى تم إنشاؤها بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع شركة «سيمنز» الألمانية لن يقتصر هدفها على توفير الكهرباء داخل نطاق العاصمة الإدارية الجديدة فقط، ولكن لجميع المناطق المجاورة.

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ووصف رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تصريحات السيسى التى أكد فيها أن حجم الإنفاق على محطات توليد الكهرباء الجديدة وتطوير شبكات النقل والتوزيع وغرف التحكم وصل إلى نحو 483 مليار جنيه، تُعد دليلا قاطعا على حجم الإنجازات الكبيرة وغير المسبوقة فى تاريخ مصر، لافتًا إلى أن هذا القطاع الحيوى يعتبر قاطرة التنمية لجميع القطاعات الأخرى بالدولة، لأنه بدون توفير الطاقة لن تحدث أى مشروعات تنموية وإنتاجية واستثمارية ومشروعات للبنية الأساسية والتحتية ومشروعات التشييد والإسكان وغيرها من المشروعات الأخرى.
 

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