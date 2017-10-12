أخبار عاجلة

الأخبار - الولايات المتحدة ترفع اليوم السرية عن أكثر من 3000 وثيقة تنعلق باغتيال جون كينيدي -
الأخبار - التوتر يسيطر علي أجواء جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية فى كينيا -
الأخبار - مؤتمر عالمي اليوم بباريس لكشف الممارسات القطرية الداعمة للإرهاب -
الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية -
الأخبار - حرس حدود المنطقة الغربية يحبط محاولة تهريب 3مليون قرص مخدر و120كجم حشيش -
الأخبار - رئيس الوزراء يوجه بتوفير نحو 300 مليون جينه للانتهاء من تنفيذ 3 مستشفيات بالأقصر -
تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون'' -
الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب -
تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية -
التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

القبض على الكاتب الصحفي سليمان الحكيم بالإسماعيلية

Google+ Print
القبض على الكاتب الصحفي سليمان الحكيم بالإسماعيلية القبض على الكاتب الصحفي سليمان الحكيم بالإسماعيلية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

 قال محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن قوات الأمن ألقت القبض على الكاتب الصحفي سليمان الحكيم اليوم الخميس بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بعد هدم منزله بمدينة فايد رغم وجود تراخيص قانونية له.

وأكد كامل في تصريحات لـ"التحرير" على أنه تواصل تليفونيا مع الكاتب الصحفي، وأبلغه أنه حاول تقديم الأوراق والتراخيص القانونية اللازمة لبناء منزله والأرض المقام عليها، إلا أنهم لم يلتفتوا لها وقاموا بهدم المنزل، وتوثيقه واقتياده لقسم شرطة فايد -بحسب ما ذكره الحكيم- تليفونيا.  

شاهد أيضا


وكان عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، قد أعرب في تصريحات تليفزيونية له "الجمعة الماضية"، عن صدمته من ظهور الصحفيين سليمان جودة وسليمان الحكيم، على قناة «مكملين» الإخوانية، مشيرًا إلى أنه لم يعرف ماذا حدث بالحلقة، لكن تصرف الصحفيين غير صحيح؛ لأن تلك القناة تقف ضد حكومة وجيش ، مؤكدًا أن الزميلين سيتم إحالتهما للتحقيق واتخاذ الإجراءات الصارمة تجاه هذه الممارسات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

"دعم مصر" يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي (صور)

"دعم مصر" يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي (صور)