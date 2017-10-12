القبض على الكاتب الصحفي سليمان الحكيم بالإسماعيلية

التحرير

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قال محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن قوات الأمن ألقت القبض على الكاتب الصحفي سليمان الحكيم اليوم الخميس بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بعد هدم منزله بمدينة فايد رغم وجود تراخيص قانونية له.

وأكد كامل في تصريحات لـ"التحرير" على أنه تواصل تليفونيا مع الكاتب الصحفي، وأبلغه أنه حاول تقديم الأوراق والتراخيص القانونية اللازمة لبناء منزله والأرض المقام عليها، إلا أنهم لم يلتفتوا لها وقاموا بهدم المنزل، وتوثيقه واقتياده لقسم شرطة فايد -بحسب ما ذكره الحكيم- تليفونيا.

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وكان عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، قد أعرب في تصريحات تليفزيونية له "الجمعة الماضية"، عن صدمته من ظهور الصحفيين سليمان جودة وسليمان الحكيم، على قناة «مكملين» الإخوانية، مشيرًا إلى أنه لم يعرف ماذا حدث بالحلقة، لكن تصرف الصحفيين غير صحيح؛ لأن تلك القناة تقف ضد حكومة وجيش مصر، مؤكدًا أن الزميلين سيتم إحالتهما للتحقيق واتخاذ الإجراءات الصارمة تجاه هذه الممارسات.