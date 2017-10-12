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وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس لجنة الاتحاد الأوروبي العسكرية

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وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس لجنة الاتحاد الأوروبي العسكرية وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس لجنة الاتحاد الأوروبي العسكرية

التحرير

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التقى الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اليوم الخميس، الفريق أول ميخائيل كوستراكوس، رئيس اللجنة العسكرية بالاتحاد الأوروبي والوفد المرافق له، الذي يزور حاليا.

تناول اللقاء العديد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والجهود الإقليمية والدولية المبذولة للقضاء على الإرهاب، في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث ومتغيرات تلقي بظلالها على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

وأكد القائد العام عمق علاقات الشراكة والتعاون العسكري مع العديد من دول الاتحاد، معربا عن تطلعه لأن تشهد المرحلة الحالية مزيدا من التعاون المشترك في العديد من المجالات.

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كما التقى الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالفريق أول ميخائيل كوستراكوس، وتناول اللقاء تطورات الأوضاع على الساحتين المحلية والدولية، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جانبه، شدد رئيس اللجنة العسكرية بالاتحاد الأوروبي على عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية والتعاون العسكري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، مشيدا بما تبذله مصر من جهود للقضاء على الإرهاب، والمشاركة في معالجة القضايا والمشكلات التي تشغل محيطها الإقليمي والدولي، بما تمثله من قوة رئيسية وفاعلة بمنطقة الشرق الأوسط.

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