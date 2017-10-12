«لؤلؤة هليوبوليس».. عمارة الموت التي قَتل زلزال 92 سكّانها

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كان اليوم عاديا أو ربما أقل من العادي، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك خارج البلاد، ونشرات الأخبار تشهد هدوءً إلا من أخبار متفرقة أولها بالطبع عن الحكومة ورئيسها. انتصف النهار واستعد الموظفون لنوبة الانصراف وتلاميذ المدارس "لجرس المرواح"، عندما سُمِع صوت انفجار.

هكذا سيقول كل من عاش زلزال 1992: "سمعت صوت كأن الباب انكسر"، أو "سمعت خبطة جامدة"، وبعدها تتغير الحكايات، كل يحمل ذكرى لتجربته الشخصية مع هذا اليوم، منذ ظن أنه انهيار لمبنى حتى اكتشف أنه "زلزال"، وما تبع الاكتشاف.

في مبنى الحكم كان الدكتور عاطف صدقي مجتمعا بأعضاء حكومته يبحثون عددا من الملفات الداخلية والخارجية، وأبرزها قضية تنامي أحداث العنف في صعيد مصر، وتقرير لوزير الداخلية آنذاك اللواء عبد الحليم موسى، عندما اندفع الوزراء لأبواب القاعة بحثا عن مهرب سريع خارج المبنى، وانتفضوا على قلب رجل واحد في فناء مبنى المجلس بحثا عن ملاذ آمن من هلع الزلزال.

أما الرئيس مبارك فقد سارع بالعودة لأرض الوطن في اليوم التالي، بعد أن قطع زيارته للصين. وخارج أسوار الحكم وحديقة الوزراء رسمت الطبيعة بقسوتها والمجتمع بفساده صورة كارثية ومأساوية، لونت ذاكرة هذا الجيل بمشاهد رعب ظلت محفورة، ولونت خطوط هذه السنوات بألوان الدم ورائحة الموت، فظلت تطارد المصريين طويلا مع توابع الزلزال أو الهزات الأرضية الأقل قوة، التي استمرت أعواما بعد زلزال 1992.

وتشكلت غرفة عمليات داخل مجلس الوزراء لتلقي البلاغات عن خسائر الزلزال أولا بأول، تهدمت مبانٍ وسقطت أرواح وتشردت أسر كاملة، وبقيت علامات على وجه الدولة تكشف عوارها، أولها كان أن الدولة العميقة يعيش أغلب مواطنيها بين جدران آيلة للسقوط ومعلقة على أعمدة ليست محمية من غدر الطبيعة أو تقلبها. وأن الدولة العميقة أيضا لا تملك مقومات مواجهة الكوارث وإدارة الأزمات، فعجز الدفاع المدني بأدواته وانكشف قصوره في أعمال الإنقاذ والإغاثة، بينما أمضى آلاف المصريين شتاءهم التالي في مخيمات الإيواء العاجل التي أقامتها القوات المسلحة. وتصدعت بعض المباني الأثرية بينما تشرد آلاف التلاميذ في فترات مسائية بالمدارس المجاورة، لأن مدارسهم أيضا كانت آيلة للسقوط فسقطت.

وبينما كان المصريون يلملمون شتات نفوسهم الجزعى من يوم ثقيل أو ساعات رعب عاشوها ظلت تسيطر عليهم من الظهيرة حتى الليل، توقفوا ليلتقطوا أنفاسهم في المساء أمام شاشات التليفزيون، وبين تقارير الدمار والضحايا فوجئوا بعرض فيلم "بين السما والأرض"، ذلك العمل الدرامي الكوميدي الرائع الذي رغم ذلك كان حتما آخر ما يود الشعب المفزوع أن يراه في هذا اليوم وهذه الليلة.

أما نحن سكان مصر الجديدة ومنطقة هليوبوليس فقد أعطانا القدر ذكرى خاصة شاركنا فيها كل سكان مصر عبر شاشات التليفزيون والصحافة، إذ سقطت على بعد أمتار من بيتي ومدرستي القديمة عمارة الموت، التي حصدت أرواح 130 من سكانها وزائريها بينما نجا 4 فقط من سكانها.

"لؤلؤة هليوبوليس" كما كانت تعرف قبل انهيارها، كانت بناية حديثة مكونة من 15 طابقا بها 41 شقة، كلها بيعت لأصحاب المال والمستوى الاقتصادي المرتفع، لا عجب. أما الطابق الأرضي فقد بيع للمحال التجارية، المكتبة القومية ومطعم الأرنب الضاحك funny bunny وشركة سياحة ومغسلة. المطعم والمكتبة كان بهما طلاب مدارس عندما وقع الزلزال ودفنوا تحت الأنقاض.

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مع منتصف الليل تمالك البعض نفسه ودفعني الفضول كصحفية أيضا للاقتراب من موقع العمارة بميدان هليوبوليس، فكان الجيران بعد انتهاء أعمالهم يتحركون في مجموعات إلى الميدان القريب ليتابعوا المشهد الغريب لانهيار تلك العمارة، إذ ارتفعت الأنقاض إلى 25 مترا وأخذت شكل كعكة الأفراح ذات أكثر من طابق كأنها شيدت فقط من أسقف دون أعمدة.

فوق الأنقاض كان هناك حفاران يكسران الخرسانات لرفعها وعمال الإنقاذ يصعدون تارة فوق الأنقاض ويهبطون تارة إلى أحد جوانب الكعكة فتتعلق أبصارنا بما سيخرجون به، ولم تكن إلا جثثا وجثثا. وفي نهار اليوم التالي والذي تلاه، وللغرابة، كان نفس لون الهواء الأصفر الممزوج بسحابة ترابية ظلت تخيم على ميدان هليوبوليس ربما أسابيع بعدها، ونفس الرائحة التي حملتها ذرات التراب والهواء في هذه السحابة رائحة هي ليست إلا رائحة الموت.

ربما يعرفها من خاضوا الحروب أو عاشوا أجواء موت جماعي، وعرفت بعد ذلك أنها رائحة الموت عندما ذهبت إلى مدينة (قم الإيرانية) بعدها بـ10 سنوات مع وفد لتقديم مساعدات إنسانية لضحايا زلزال قم، وشممت نفس الرائحة، رائحة الحياة التي تحولت إلى موت تحت الأنقاض.

لكن عمارة الموت ارتبطت معي بذكرى أخرى، لأنها أخذت أيضا اسم صاحبتها التي شيدتها "عمارة الحاجة كاملة" تلك السيدة التي عرفتها قبل ذلك بنحو 15 عاما، إذ شاء القدر أن تقتحم بيوت وفيلات مصر الجديدة الصغيرة بعد الانفتاح الاقتصادي، واستيقظت وإخوتي ذات يوم لأجد رصيف شارعنا الهادئ ارتفعت به تلال الرمال والطوب الأحمر وعشرات العمال تعمل مطارقها أعلى الطابق الثاني لتقيم خراسانات جديدة لمزيد من الطوابق.

وعلمنا أن البيت الصغير باعه صاحبه الذي يسكن فوقنا لمقاول كبير هو الحاج توفيق زوج السيدة كاملة التي وجدت يوميا أمام البيت أو داخل شقتنا بحكم وقوعها في الطابق الأرضي. وخلال شهور تحولت الفيلا ذات الطابقين إلى عمارة من سبعة طوابق، جلبت معها أنواعا جديدة من الجيران الذين دفعوا (خلو الرجل) وحصلوا على إقامة دائمة ليس في حينا الهادئ ذي التقاليد الخاصة وإنما احتلوا أيضا تقاليدنا وعاداتنا وفرضوا مع أشباههم واقعا آخر، فلم تكن حالتنا الوحيدة في شارعنا الهادئ ولا حينا الذي كان جميلا.

وبنفس السرعة التي قلبت بها الحاجة كاملة بيتنا الصغير وجيراننا، باعت العمارة بسرعة لتاجر من السودان يعيش بمصر ما زال ورثته يجمعون الإيجارات حتى اليوم، ويجمعون كذلك كل شقة يتركها أصحابها بالموت أو بالقانون ويغلقونها في انتظار شيء لا نعلمه. لكن جريمتها في عمارة الموت وضعت بيتنا آنذاك تحت الحراسة، عندما انطلقت الأجهزة مذعورة تبحث عن أي مبنى أو طوبة أقامتها هذه السيدة وزوجها وإعادة فحص أوراقها واختبار أساساتها وتقرير حالتها في محاولة لاستباق كارثة جديدة ستقع مع توالي توابع الزلزال والهزات الأرضية التي تلت.

وتكشفت أوراق اللعب الفاسدة في المحليات والحي والتلاعب في تراخيص البناء، ولم تهدأ عاصفة عمارة الموت إلا وقد وضعت الحاجة كاملة وزوجها وبعض صغار موظفي الحي خلف القضبان، بعد أن أدينت بالسجن 10 أعوام في أكثر من مخالفة.

وبين كل الأحكام التي صدرت في قضية عمارة الموت أتوقف أمام ذلك الحكم الذي جاء بعد أكثر من 15 عاما، إذ صدر في 2009 حكم قضائي بتعويض طالب فقد والده وشقيقته بمليون جنيه ألزمت بها محافظ القاهرة وأصحاب العمارة. والغريب أن حيثيات الحكم أشارت إلى الخسارة المادية، إلى جانب الخسارة المعنوية، حيث كانت تضم الشقة تحفا ومقتنيات ومجوهرات، كما هلكت تحت الأنقاض سيارتان الأولى مرسيدس تخص الأب والثانية بيجو كانت تملكها شقيقته. كل هذه المقتنيات كم قيمتها؟ وبكم قدرت المحكمة الضرر المعنوي لهذا الطالب؟ حتما بلا شيء، لأن كل من فقدوا ذويهم في زلزال 1992 لم يحصلوا إلا على 5000 جنيه من الدولة تعويضا عن كل متوفي.