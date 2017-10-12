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«هيونداي» تدعم «كونا» و«توسان» قريبًا بتقنية الأداء «N» الرياضية

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«هيونداي» تدعم «كونا» و«توسان» قريبًا بتقنية الأداء «N» الرياضية «هيونداي» تدعم «كونا» و«توسان» قريبًا بتقنية الأداء «N» الرياضية

التحرير

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كشفت شركة "هيونداي" الكورية، عزمها إضافة تقنية الأداء الرياضي المتطور لعدد من سياراتها في الأسواق العالمية، والتي ستسمح لهم بمزيد من القدرات التنافسية في الوقت الحالي.

وحسب موقع "موتور 1" المتخصص في السيارات، فإن الشركة الكورية أعلنت عزمها إضافة التقنية المتطورة إلى سياراتها الرياضية متعددة الأغراض "توسان" و"كونا".

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وتشمل تلك التحركات عددا من السيارات الأخرى التي لم تعلن عنها الشركة الكورية، لا سيما بعد أن قامت بتدعيم سيارتها المدمجة "I 30" الشهيرة بتقنية "N Performance" الجديدة، والتي كشفت عنها خلال العام الماضي.

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التحرير

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