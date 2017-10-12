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هل يكرم مجلس النواب المنتخب الوطني؟ ثروت سويلم يُجيب

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هل يكرم مجلس النواب المنتخب الوطني؟ ثروت سويلم يُجيب هل يكرم مجلس النواب المنتخب الوطني؟ ثروت سويلم يُجيب

التحرير

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كتب- عبد الرحمن مصطفى:

تقدم أعضاء مجلس النواب، بطلب لاتحاد الكرة لتكريم الوطني بالكامل، في قاعة كبار الزوار بمجلس النواب، بعد إنجاز التأهل لكأس العالم برسيا، المقرر إقامته صيف العام المقبل.

وطالب أعضاء مجلس النواب، في خطاب رسمي للجبلاية، اليوم الخميس، ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، وعضو مجلس النواب، مخاطبة الاتحاد، لتحديد الموعد المناسب لتكريم أفراد المنتخب الوطني.

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وأكد سويلم لأعضاء المجلس، أن هناك عائقًا قد يمنع أفراد المنتخب من حضور التكريم، على رأسها سفر المحترفين المصريين، لأنديتهم في الخارج، بجانب ارتباط لاعبي القطبين بمباريات الدوري مع أنديتهم.

كان المنتخب الوطني، نجح في التأهل لكأس العالم بروسيا، بعد تصدره المجموعة الخامسة في تصفيات المونديال، برصيد 12 نقطة، بفارق 4 نقاط، عن أوغندا صاحبة الوصافة، قبل جولة واحدة على انتهاء التصفيات.

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