لجنة لنشر التوعية الصحية بمرض "حمى الضنك" في المنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

قرر المهندس هشام بيومي، رئيس مركز ومدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، تشكيل لجنة مكونة من شئون البيئة بالمجلس وتحسين البيئة والتربية والتعليم والوحدات المحلية والأوقاف، لنشر التوعية عن طريق المساجد عن مرض "حمى الضنك".

وأضاف أنه سيتم المرور على خزانات المياه بالمصالح الحكومية، للتأكد من تغطيتها وتنظيفها، واتخاذ كافة عوامل الأمن والأمان منعًا لتكاثر الحشرات الناقلة لمرض "حمى الضنك"، وحفاظًا على الصحة العامة.

وأضاف أن المرض ينتشر عن طريق البعوض المصاب بالعدوى "بعوضة الزعجة المعدية" والتي تقوم بلسع الشخص المصاب بالعدوى ثم تلسع شخص آخر وتنقل العدوى إليه، وتنتشر في المناطق الدافئة والرطبة وفي حالة حدوث العدوى ينبغي إجراء اختبار دموي لمعرفة أثر العدوى ويتم العلاج باستخدام البارسيتامول، وشرب السوائل.