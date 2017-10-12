بالصور - البدء في إزالة عقار مائل بالمنوفية
بالصور - البدء في إزالة عقار مائل بالمنوفية
02:21 م الخميس 12 أكتوبر 2017
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
بالصور - ضبط 758 ألف "كتر" داخل حاوية بميناء غرب بورسعيد
المنوفية - مروة فاضل:
بدأت اليوم الخميس، الوحدة المحلية لمركز الباجور، بمحافظة المنوفية، إزالة العقار المائل بشارع درب الجامع البحري بقرية شبرا زنجي التابعة للوحدة المحلية بجروان عقب ظهور ميل في منزل مكون من 5 طوابق.
وقال بسوني عيد رئيس الوحدة المحلية بالباجور، إنه جرى فصل التيار الكهربي عن المبنى، والبدء في إزالة الدور الخامس والرابع من المبنى.
وأضاف أنه تلقى إخطارًا بميل في عقار مكون من 5 طوابق، ملك ورثة "عبدالله محمد" وتم إصدار قرار بإزالة وإخلاء المنزل خوفًا من انهياره وحدوث كارثة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
لجنة لنشر التوعية الصحية بمرض "حمى الضنك" في المنوفية
-
إزالة 18 مكمرة فحم مخالفة في الفيوم (صور)
-
توقف أجهزة الغسيل الكلوي بمستشفى طهطا في سوهاج
-
تحرير 80 محضرا لمستخدمي مياه الشرب في الزراعة بالوادي الجديد
إعلان
إعلان