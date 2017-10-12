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بالصور - البدء في إزالة عقار مائل بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

بالصور - البدء في إزالة عقار مائل بالمنوفية

02:21 م الخميس 12 أكتوبر 2017

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المنوفية - مروة فاضل:

بدأت اليوم الخميس، الوحدة المحلية لمركز الباجور، بمحافظة المنوفية، إزالة العقار المائل بشارع درب الجامع البحري بقرية شبرا زنجي التابعة للوحدة المحلية بجروان عقب ظهور ميل في منزل مكون من 5 طوابق.

وقال بسوني عيد رئيس الوحدة المحلية بالباجور، إنه جرى فصل التيار الكهربي عن المبنى، والبدء في إزالة الدور الخامس والرابع من المبنى.

وأضاف أنه تلقى إخطارًا بميل في عقار مكون من 5 طوابق، ملك ورثة "عبدالله محمد" وتم إصدار قرار بإزالة وإخلاء المنزل خوفًا من انهياره وحدوث كارثة.

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