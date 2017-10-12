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بحث تنفيذ كوبري طريق "السوفيتيل" في الأقصر

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مصراوي Masrawy

بحث تنفيذ كوبري طريق "السوفيتيل" في الأقصر

02:19 م الخميس 12 أكتوبر 2017

اجتماع محافظ الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

التقى محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم الخميس، باللواء نهاد فاروق رئيس جهاز تعمير جنوب الصعيد التابع لوزارة الإسكان بحضور المهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل بالأقصر، والمهندس هاني محمد طايع مدير منطقة تعمير الأقصر، وعدد من مسئولي المحافظة لمناقشة سبل تنفيذ مشروع كوبري طريق السوفيتيل.

وأوضح المهندس هاني محمد طايع رئيس منطقة تعمير الأقصر، أن مشروع كوبري طريق السوفيتيل، سينفذ أعلى خط السكة الحديد بطول حوالي 250 مترًا ليربط ما بين طريق المطار، وطريق السوفيتيل، بتكلفة تصل إلى 125 مليون جنيه، وبمجرد الانتهاء من دراسته تجهيزه لطرح أعماله للمكاتب الاستشارية.

وأشار طايع إلى أن جهاز تعمير جنوب الصعيد يتولى عددًا من أعمال مشروعات تطويرات الطرق بمحافظة الأقصر، ومن المقرر أن ينهي أعمال طريق نجع الطويل والكرنك ويتم تسليمه خلال الأشهر القليلة المقبلة.

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