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14 ديسمبر.. الحكم في طعون المحكوم عليهم بقضية "قتل قاضي بالمنصورة"

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مصراوي Masrawy

14 ديسمبر.. الحكم في طعون المحكوم عليهم بقضية "قتل قاضي بالمنصورة"

02:24 م الخميس 12 أكتوبر 2017

كتب – طارق سمير:

حجزت محكمة النقض، برئاسة المستشار عمر بريك، اليوم الخميس، النطق بالحكم في الطعون المقدمة من 3 عناصر بجماعة الإخوان على الحكم الصادر بإعدامهم بقضية اغتيال نجل قاضِ بمحكمة استئناف القاهرة، لجلسة 14 ديسمبر.

وكانت محكمة جنايات المنصورة قد سبق وقضت بإعدام 5 متهمين شنقا، 3 حضوريا و2 غيابيا، وجميعهم من عناصر جماعة الإخوان، بعدما أدانتهم بارتكاب جريمة قتل (محمد) نجل المستشار المرلي، بأن أطلقوا عليه أعيرة نارية أمام منزله أودته قتيلا.

كانت النيابة العام أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بعدما أسندت إليهم ارتكابهم لجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

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