بالصور - ضبط 758 ألف "كتر" داخل حاوية بميناء غرب بورسعيد
بالصور - ضبط 758 ألف "كتر" داخل حاوية بميناء غرب بورسعيد
02:17 م الخميس 12 أكتوبر 2017
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بورسعيد - طارق الرفاعي:
ضبطت الإدارة العامة لمكافحة التهريب الجمركي، بالاشتراك مع قطاع الالتزام بجمارك بورسعيد، اليوم الخميس، 758 ألف قطعة من سلاح "الكتر" داخل حاوية 40 قدم قادمة من الصين، بميناء غرب بورسعيد.
ووردت معلومات إلى إدارة مكافحة التهريب، بوجود أصناف مخالفة داخل الحاوية رقم "tghu6781989"، على أن مشمولها عدد يدوية، وبتفتيش الحاوية تم ضبط بداخلها 457 كرتونة مخالفة، بداخلها 758400 من سلاح "الكتر"، بالإضافة إلى 7788 "كتر" كامل بطقم سلاح احتياطي.
تحرر محضر جمركي، وجاري العرض على النيابة المختصة.
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