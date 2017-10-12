شرطة الموانئ تضبط عُملات أثرية قبل تهريبها خارج البلاد بنويبع
شرطة الموانئ تضبط عُملات أثرية قبل تهريبها خارج البلاد بنويبع
02:16 م الخميس 12 أكتوبر 2017
ميناء نويبع البحري
كتب - علاء عمران:
نجحت مصلحة أمن الموانئ، في إحباط محاولة تهريب عملات أثرية لداخل البلاد بميناء نويبع البحري.
البداية بورود معلومات وتحريات إدارة شرطة مواني نويبع تفيد باعتزام "عمران م..خ" يحمل جنسية إحدى الدول العربية ، ٤٩ عاما تهريب بعض القطع الأثرية داخل السيارة قيادته تحمل "أمتعة شخصية" والقادمة لميناء نويبع البحري على متن إحدى العبارات.
وعقب تقنين الإجراءات تشكلت لجنة أمنية جمركية لتفتيش السيارة المشار إليها أسفرت عن ضبط (11) قطعة معدنية دائرية مختلفة الأحجام مخبأة داخل صندوق الأدوات الخاصة بالسيارة يشتبه في أثريتها.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تهريبها لداخل البلاد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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