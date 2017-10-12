أخبار عاجلة

الأخبار - الولايات المتحدة ترفع اليوم السرية عن أكثر من 3000 وثيقة تنعلق باغتيال جون كينيدي -
الأخبار - التوتر يسيطر علي أجواء جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية فى كينيا -
الأخبار - مؤتمر عالمي اليوم بباريس لكشف الممارسات القطرية الداعمة للإرهاب -
الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية -
الأخبار - حرس حدود المنطقة الغربية يحبط محاولة تهريب 3مليون قرص مخدر و120كجم حشيش -
الأخبار - رئيس الوزراء يوجه بتوفير نحو 300 مليون جينه للانتهاء من تنفيذ 3 مستشفيات بالأقصر -
تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون'' -
الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب -
تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية -
التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

3 أسباب وراء تأخر طرح شقق العاصمة الإدارية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

3 أسباب وراء تأخر طرح شقق العاصمة الإدارية

02:16 م الخميس 12 أكتوبر 2017

3 أسباب وراء تأخر طرح شقق العاصمة الإدارية

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، إن السبب الحقيقي وراء تأخير طرح المرحلة الأولى من شقق العاصمة الإدارية هو عدم التوصل إلى سعر نهائي للوحدات من قِبل لجنة التسعير بوزارة الإسكان، فضلًا عن عدم الانتهاء من التشطيبات النهائية لشقق الحي السكني، وكذلك أعمال الـ"لاند سكيب" والمرافق.

وأوضح رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، أن الطرح الأول من وحدات العاصمة سيتراوح بين 2000 إلى 3000 آلاف وحدة بحد أقصى، لافتًا إلى أن كل ما ينشر عن الوحدات السكنية وأنواعها غير صحيح.

وأشار "عبد المقصود"، إلى أنه يجري حالياً تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية بالحي السكني بالعاصمة الإدارية الجديدة، ولن يتم طرح الوحدات مرة واحدة بل ستكون على أكثر من مرحلة.

وكان الرئيس عبد الفتاح ، افتتح أمس الأربعاء، المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وتفقد عدد من المشروعات التي تم إنجازها مؤخرًا.
ويستهدف المشروع جذب 7 ملايين نسمة في المرحلة الأولى فقط، التي تقام على مساحة 10 آلاف فدان، وتضم العاصة الإدارية، مجموعة من الأحياء والمدن والمناطق منها الحي الحكومي وحي الوزارات، وفيها تنقل الوزارات الرئيسية لمصر، مرفق بها مبنى للبرلمان وأعضاءه، ومبنى لمجلس الوزراء، ومقر رئاسي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصدر حكومي: شقق العاصمة الإدارية بدون "شروط" لمن يستطيع تسديد ثمنها

    أخبار

  • مدبولي والوزير يتابعان تنفيذ المشروعات المشتركة والمدن الجديدة

    أخبار

  • "الوزير": الإفراج عن جميع المحبوسين في اشتباكات جزيرة الوراق

    أخبار

  • غداً.. طرح وحدات جديدة بـ"الإسكان الاجتماعي".. ولأول مرة "الحجز إلكتروني"

    أخبار

إعلان

28745c5632.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب

الأخبار - الرئيس السيسي يختتم زيارته لباريس بلقاء رئيس شركة كهرباء فرنسا

الأخبار - الرئيس السيسي يختتم زيارته لباريس بلقاء رئيس شركة كهرباء فرنسا

الحصاد الاقتصادي لزيارة الرئيسي السيسي إلى فرنسا

الحصاد الاقتصادي لزيارة الرئيسي السيسي إلى فرنسا

طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لعودة السيسي من فرنسا

طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لعودة السيسي من فرنسا