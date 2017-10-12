3 أسباب وراء تأخر طرح شقق العاصمة الإدارية

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، إن السبب الحقيقي وراء تأخير طرح المرحلة الأولى من شقق العاصمة الإدارية هو عدم التوصل إلى سعر نهائي للوحدات من قِبل لجنة التسعير بوزارة الإسكان، فضلًا عن عدم الانتهاء من التشطيبات النهائية لشقق الحي السكني، وكذلك أعمال الـ"لاند سكيب" والمرافق.

وأوضح رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، أن الطرح الأول من وحدات العاصمة سيتراوح بين 2000 إلى 3000 آلاف وحدة بحد أقصى، لافتًا إلى أن كل ما ينشر عن أسعار الوحدات السكنية وأنواعها غير صحيح.

وأشار "عبد المقصود"، إلى أنه يجري حالياً تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية بالحي السكني بالعاصمة الإدارية الجديدة، ولن يتم طرح الوحدات مرة واحدة بل ستكون على أكثر من مرحلة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح أمس الأربعاء، المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وتفقد عدد من المشروعات التي تم إنجازها مؤخرًا.

ويستهدف المشروع جذب 7 ملايين نسمة في المرحلة الأولى فقط، التي تقام على مساحة 10 آلاف فدان، وتضم العاصة الإدارية، مجموعة من الأحياء والمدن والمناطق منها الحي الحكومي وحي الوزارات، وفيها تنقل الوزارات الرئيسية لمصر، مرفق بها مبنى للبرلمان وأعضاءه، ومبنى لمجلس الوزراء، ومقر رئاسي.