8 إجراءات من وزارة التربية والتعليم للقضاء على الدروس الخصوصية

كتبت- داليا شبل:

اتخذت جميع مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، كافة التدابير اللازمة لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية؛ في ضوء حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مصلحة طلاب المدارس.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية التعليم والتعليم الفني، بمكافحة الدروس الخصوصية والعمل على الحد منها، بمجموعة من الإجراءات، وشملت: "تفعيل القرار الوزاري رقم (53) لسنة 2016، بشأن مجموعات التقوية لجميع المراحل التعليمية ومتابعة تنفيذها بكل دقة والإعلان عنها في أماكن واضحة، واختيار المعلمين الأكفاء والمتميزين للمشاركة في هذه المجموعات".

كما شملت الإجراءات: "تنظيم قوافل تعليمية مجانية لطلاب الشهادتين الثانوية العامة والإعدادية، يحاضر فيها صفوة خبراء المواد الدراسية لإلقاء المحاضرات الدراسية للطلاب، وتفعيل الأنشطة لترغيب الطلاب في الذهاب للمدرسة وعدم العزوف عنها وإعادة الثقة بين المجتمع والمدرسة، وحظر إعطاء دروس خصوصية بأي حال من الأحوال داخل المدرسة أو خارجها، وإلا تعرض للمساءلة القانونية".

وجاء في الإجراءات: "غلق مراكز الدروس الخصوصية التي تعمل بدون تصريح بالتنسيق مع المحافظة والأحياء وفق الضبطية القضائية، وتوقيع بروتوكول مع إذاعة جنوب الصعيد لإذاعة برامج تعليمية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية، وإنشاء قناة تعليمية خاصة بالمديرية على (اليوتيوب) لبث المواد الدراسية للمرحلة الثانوية مباشرة من داخل الفصول".

كما جاء فيها: "الإعلان بكافة المدارس عن القنوات التعليمية ومواعيدها، وإجراء حوار مجتمعي مع مجالس الآباء والأمناء، للتحذير من مخاطر الدروس الخصوصية وسلبياتها، وتنظيم ندوات تثقيفيه لأولياء الأمور، بالمنيا وبالدقهلية، عن ضرورة عودة الطلاب إلى المدرسة وتوعيتهم بأهمية دور المدرسة، والقضاء على الدروس الخصوصية، فضلًا عن التركيز مع مدرس الفصل، في جنوب سيناء؛ لأنها الأقل كثافة بمدارس الجمهورية، وبالتالي الطلاب ليسوا بحاجة إلى دروس خصوصية".