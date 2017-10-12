أخبار عاجلة

الأخبار - الولايات المتحدة ترفع اليوم السرية عن أكثر من 3000 وثيقة تنعلق باغتيال جون كينيدي -
الأخبار - التوتر يسيطر علي أجواء جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية فى كينيا -
الأخبار - مؤتمر عالمي اليوم بباريس لكشف الممارسات القطرية الداعمة للإرهاب -
الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية -
الأخبار - حرس حدود المنطقة الغربية يحبط محاولة تهريب 3مليون قرص مخدر و120كجم حشيش -
الأخبار - رئيس الوزراء يوجه بتوفير نحو 300 مليون جينه للانتهاء من تنفيذ 3 مستشفيات بالأقصر -
تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون'' -
الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب -
تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية -
التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزير الرياضة: تقدمنا بمقترح إعادة​ الجماهير للملاعب إلى رئيس الوزراء

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير الرياضة: تقدمنا بمقترح إعادة​ الجماهير للملاعب إلى رئيس الوزراء

02:06 م الخميس 12 أكتوبر 2017

وزير الرياضة: تقدمنا بمقترح إعادة​ الجماهير للملاعب إلى رئيس الوزراء

خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة

كتب- محمد غايات:

قال المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، إن مجلس الوزراء وجه التهنئة للاتحاد المصري لكرة القدم، واللاعبين لتحقيق إنجاز الصعود لنهائيات ٢٠١٨ بعد غياب ٢٨ عامًا.

وأضاف عبدالعزيز، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن العام الحالي عام متميز للكرة المصرية.

وأشار الوزير أن وافقت على دعم للمنشآت الرياضية في الـ٧ أشهر المقبلة قبل السفر للمشاركة في كأس العالم يونيو 2018.

وأكد أنه تم التقدم بمقترح عودة الجماهير لحضور مباريات كرة القدم للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية مجدي عبد الغفار.

وأوضح أن اتحاد الكرة اقترح تقسيم الأندية لـ٤ مستويات "أ، ب، ج، د" من حيث الجماهيرية.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم السماح للجماهير بالحضور بنِسَب معينة لكل مجموعة وفِي بعض الاستادات فقط في المرحلة الأولى.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • برج القاهرة ومجمع التحرير يكتسيان بعلم احتفالًا بالتأهل للمونديال

    أخبار

  • فرج عامر يكشف سبب تراجع مجلس النواب عن تكريم

    أخبار

  • يتفقد إحدى الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة

    أخبار

  • "شباب النواب" ت​طالب الحكومة باتخاذ قرار عاجل بعودة الجماهير للملاعب

    أخبار

إعلان

7a818c6c53.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية