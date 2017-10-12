وزير الرياضة: تقدمنا بمقترح إعادة​ الجماهير للملاعب إلى رئيس الوزراء

كتب- محمد غايات:

قال المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، إن مجلس الوزراء وجه التهنئة للاتحاد المصري لكرة القدم، واللاعبين لتحقيق إنجاز الصعود لنهائيات كأس العالم روسيا ٢٠١٨ بعد غياب ٢٨ عامًا.

وأضاف عبدالعزيز، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن العام الحالي عام متميز للكرة المصرية.

وأشار الوزير أن الحكومة وافقت على دعم للمنشآت الرياضية في الـ٧ أشهر المقبلة قبل السفر للمشاركة في كأس العالم يونيو 2018.

وأكد أنه تم التقدم بمقترح عودة الجماهير لحضور مباريات كرة القدم للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية مجدي عبد الغفار.

وأوضح أن اتحاد الكرة اقترح تقسيم الأندية لـ٤ مستويات "أ، ب، ج، د" من حيث الجماهيرية.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم السماح للجماهير بالحضور بنِسَب معينة لكل مجموعة وفِي بعض الاستادات فقط في المرحلة الأولى.