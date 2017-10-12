وزير الإسكان: العاصمة الإدارية هي مدينة لكل المصريين بكافة مستوياتهم

كتب- محمد غايات:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن اجتماع مجلس الوزراء المنعقد برئاسة المهندس شريف إسماعيل، اليوم الخميس، استعرض ما تم خلال احتفالية تدشين العاصمة الإدارية الجديدة أمس، من حجم أعمال باعتباره أحد المشروعات القومية الكبرى، مؤكدًا أن ما تم تحقيقه من هذا المشروع في مدة لا تتجاوز 17 شهرًا يعد إنجازًا بكل المقاييس.

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الذي انعقد عقب الاجتماع، أن العاصمة الإدارية الجديدة هي مدينة لكل المصريين بكافة مستوياتهم بدءًا من محدودي الدخل وتستوعب كافة شرائح المجتمع، مشيرًا إلى أنه تم البدء في حي إسكان الموظفين والعاملين بالحكومة الذين سينتقلوا إلى العمل هناك مع بدء انتقال المصالح والوزارات الحكومية، كما أن هناك مناطق إسكان اجتماعي تخدم كافة فئات المجتمع بدون استثناء.

وأوضح مدبولي، أن وزارة الإسكان تعمل حالياً في أكثر من 13 مدينة جديدة على مستوى الجمهورية بالتوازي مع مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، لكن مساحة العاصمة الجديدة تعد الأكبر حجمًا مقارنةً بالمشروعات الأخرى التي تقام في مناطق الجمهورية، مؤكدًا أن توجيهات رئيس الجمهورية تقضي بأن يتم العمل في كل هذه المشروعات كأولوية واحدة.

وقال وزير الإسكان، إن الرئيس السيسي سيشهد احتفالية كبيرة بمشروع مدينة العلمين الجديدة قبل نهاية الشهر الجاري، مضيفًا أنه يعمل بمشروع العاصمة الإدارية مئات الآلاف من الموظفين لمدينة تستوعب 6 ملايين ونصف المليون نسمة، وأن كافة العاملين يبذلون جهودا كبيرا لحجم الإنتاج الذي يتم في هذا المشروع القومي.

وأضاف أن وزيرة التخطيط تقوم بالتنسيق مع كافة الوزارات والخدمات التي ستنتقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تقوم كل وزارة بتحديد أولوياتها والمجموعات التي سيتم نقلها للعمل في الوزارات والمصالح التي ستنقل للعمل هناك، مشيرا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة العاصمة هي من تقوم بالتمويل الذاتي بعيدا عن الموازنة العامة للدولة ودون التأثير عليها.

ورحب وزير الإسكان بكافة المستثمرين لتخصيص عدد من الأراضي لإقامة المشروعات الاستثمارية، وأن حجم الطلبات الكبير أدى إلى زيادة مساحة المرحلة الأولى لتصل إلى 40 ألف فدان لهذه المشروعات بدلا من 10500 فدان.

وأوضح أن هناك عملا كبيرا لاستكمال باقي أعمال البنية التحتية على مساحة 40 ألف فدان بالعاصمة الإدارية الجديدة ليتم إنجازه خلال 4 سنوات وهو تحد كبير، مضيفا أن كافة المدن الجديدة يتم عمل وحدات سكنية لكافة فئات المجتمع خاصة القدرات المالية للموظفين وبتيسيرات كبيرة في السداد.​