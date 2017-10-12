ضبط 11 تاجر مخدرات وتنفيذ 55 حكما قضائيا في الجيزة

كتب - محمد شعبان:

شنت أجهزة الأمن بالجيزة، برئاسة اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية للقطاع، حملة مكبرة استهدفت ضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية، أسفرت الحملة بقيادة اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن ضبط بندقية خرطوش عيار 12مم، فرد خرطوش محلي الصنع، وسلاح أبيض (كتر).

وتمكن رجال مكافحة المخدرات بقيادة اللواء ماجد عادل، من ضبط 12 قضية اتجار في المخدرات، وضبط عاطل مطلوب ضبطه وإحضاره في قضية سرقة.

كما تم ضبط عاطل يبلغ من العمر 26 سنة، هارب من المراقبة الأمنية، علاوة على تنفيذ 55 حكما قضائيا متنوعا (3 جنايات - 44 جزئي - 7 مستأنف).

حُررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.