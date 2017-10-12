أخبار عاجلة

الأخبار - الولايات المتحدة ترفع اليوم السرية عن أكثر من 3000 وثيقة تنعلق باغتيال جون كينيدي -
الأخبار - التوتر يسيطر علي أجواء جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية فى كينيا -
الأخبار - مؤتمر عالمي اليوم بباريس لكشف الممارسات القطرية الداعمة للإرهاب -
الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية -
الأخبار - حرس حدود المنطقة الغربية يحبط محاولة تهريب 3مليون قرص مخدر و120كجم حشيش -
الأخبار - رئيس الوزراء يوجه بتوفير نحو 300 مليون جينه للانتهاء من تنفيذ 3 مستشفيات بالأقصر -
تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون'' -
الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب -
تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية -
التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

ضبط 11 تاجر مخدرات وتنفيذ 55 حكما قضائيا في الجيزة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط 11 تاجر مخدرات وتنفيذ 55 حكما قضائيا في الجيزة

01:59 م الخميس 12 أكتوبر 2017

ضبط 11 تاجر مخدرات وتنفيذ 55 حكما قضائيا في الجيزة

أرشيفية

كتب - محمد شعبان:

شنت أجهزة الأمن بالجيزة، برئاسة اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية للقطاع، حملة مكبرة استهدفت ضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية، أسفرت الحملة بقيادة اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن ضبط بندقية خرطوش عيار 12مم، فرد خرطوش محلي الصنع، وسلاح أبيض (كتر).

وتمكن رجال مكافحة المخدرات بقيادة اللواء ماجد عادل، من ضبط 12 قضية اتجار في المخدرات، وضبط عاطل مطلوب ضبطه وإحضاره في قضية سرقة.

كما تم ضبط عاطل يبلغ من العمر 26 سنة، هارب من المراقبة الأمنية، علاوة على تنفيذ 55 حكما قضائيا متنوعا (3 جنايات - 44 جزئي - 7 مستأنف).

حُررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تنفيذ مليون حكم قضائي متنوع على مستوى الجمهورية خلال شهر

    أخبار

  • النيابة تطلب تفريغ تسجيلات واقعة "الرشوة الجنسية" لسكرتير نائب محافظ

    أخبار

  • بواب و3 أقاربه يذبحون صاحب عقار أمام زوجته بمدينة نصر

    أخبار

  • وزير الداخلية يصدر قرارا بإبعاد ثلاثة أشخاص خارج البلاد لأسباب تتعلق

    أخبار

إعلان

40b73bc52d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بلاغ يتهم طبيبًا بالتسبب في وفاه طفلة داخل مستشفى خاص بالدقهلية

بلاغ يتهم طبيبًا بالتسبب في وفاه طفلة داخل مستشفى خاص بالدقهلية

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون''

تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون''

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية