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يقظة مباحث أكتوبر توقع بعصابة لسرقة المساكن

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مصراوي Masrawy

يقظة مباحث أكتوبر توقع بعصابة لسرقة المساكن

01:57 م الخميس 12 أكتوبر 2017

يقظة مباحث أكتوبر توقع بعصابة لسرقة المساكن

كتب - محمد شعبان:

ألقى ضباط مباحث أكتوبر القبض على عاطلين تخصصا في سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب.

البداية أثناء مرور دورية أمنية تحت إشراف العقيد عصام نبيل، مفتش مباحث أكتوبر، والمقدم فوزي عامر، لتفقد الحالة الأمنية بمنتجع حي بدائرة قسم ثان أكتوبر، أمكن ضبط عاطلين أثناء محاولة أحدهما فتح خزينة حديدية بجانب سيارة تاكسي.

وعُثر داخل السيارة على شاشتي تلفاز وبعض الأوراق وكمية من المفاتيح المصطنعة ومجموعات مفكات، ومقص وعتلة.

ودلت تحريات المقدم مصطفى الشربيني، رئيس مباحث قسم ثان أكتوبر، ومعاونه الرائد هاني عماد، أن المتهمين وراء سرقة 3 شقق "تليفزيون، ومروحة، و2 سماعة صب، و2 شاشة تليفزيون".

أرشد المتهمان عن مكان تصريفهما للمسروقات، وأمكن ضبطها داخل مسكنهما، وحُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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