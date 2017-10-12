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بالفيديو مزحة تثير الرعب لزوار جسر زجاجي في الصين

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مصراوي Masrawy

مزحة تثير الرعب لزوار جسر زجاجي في الصين

02:04 م الخميس 12 أكتوبر 2017

بالفيديو مزحة تثير الرعب لزوار جسر زجاجي في الصين

الجسر الزجاجي في الصين

كتبت - نرمين الجلاد :

ذكر موقع "سكاي نيوز" أن مسؤولو جسر زجاجي في الصين، كادوا يتسببون في صدمة لأحد الأشخاص بسبب مزحة "مرعبة".

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لمرشد سياحي يقوم بجولة سياحية على الجسر الزجاجي العالي في الصين، وبعد اقترابه الوصول لمح تصدع "تشقق "الجسر الزجاجي، ما جعله يعتقد أنه سينهار وسيسقط من المكان المرتفع.

اتضح أنها مزحة من القائمين على الجسر، من أجل إرعاب السياح لإثارة رحلتهم في مشهد "مضحك".

ولقي الفيديو، ومدته 10 ثواني، انتشارا واسعا خلال اليومين الماضيين على "تويتر" و"فيسبوك"، وجاءت معظم التعليقات أنها مزحة "مرعبة"، لاسيما وأن الجسر يرتفع عن الأرض بحوالي 260 مترا.

 

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مصراوي Masrawy

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