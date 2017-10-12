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القبض على مديرة التنظيم بالإدارة الهندسية بالأقصر وموظف لتلقيهما رشوة

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مصراوي Masrawy

القبض على مديرة التنظيم بالإدارة الهندسية بالأقصر وموظف لتلقيهما رشوة

02:10 م الخميس 12 أكتوبر 2017

القبض على مديرة التنظيم بالإدارة الهندسية بالأقصر وموظف لتلقيهما رشوة

الأقصر - (مصراوي):

ألقى مسئولو هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، القبض على مديرة في الإدارة الهندسية بمدينة الأقصر، وموظف بحي وسط، عقب تلقيهما رشوة مقابل إنهاء إجراءات استخراج رخص مباني للمواطنين.

وبدأت الواقعة بتلقي مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالأقصر، بلاغًا من أحد المواطنين ضد "م. م. ن" مديرة التنظيم بالإدارة الهندسية بمجلس مدينة الأقصر، وموظف آخر يعمل بوظيفة فني بحي وسط مدينة الأقصر، ويدعى "ج. م. ج" حمل البلاغ اتهامًا مباشرًا وصريحًا للمذكورين بتلقيهما رشوة ومبالغ مالية ضخمة من المواطنين مقابل استخراج تصاريح البناء بكل سهولة ويسر ودون إجراءات روتينية أو تعقيد.

وأجرى أعضاء مكتب الرقابة الإدارية بالأقصر، تحرياتهم حول البلاغ، للتأكد من صحته، وجمعوا معلومات عن المذكورين وتم التأكد من صحة المعلومات عقب تتبعهما ومراقبتهما.

وأعد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية كمينًا للمتهمين، وتم القبض عليهما متلبسين أثناء محاولتهما الحصول على رشوة من أحد المواطنين الراغبين في استصدار رخصة بناء لمول تجاري ضخم على مساحة أرض كبيرة بمنطقة المنشية حيث طلبت مديرة التنظيم بالإدارة الهندسية في مدينة الأقصر مبلغ 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء كافة إجراءات الترخيص بكل سهولة ويسر وفي أسرع وقت وتم الاتفاق على تسليم الدفعة الأولى من المبلغ وقدرها 10 آلاف جنيه للوسيط الموظف الذي يعمل بوظيفة فني بحي وسط مدينة الأقصر، للبدء في إنهاء إجراءات الترخيص على أن يتم تسليم المبلغ المتبقي وقدره 10 آلاف جنيه أيضًا عقب حصول المواطن على الرخصة واستلامه إياها.

وألقى رجال الرقابة الإدارية القبض على المتهم الوسيط أثناء تسلمه الدفعة الأولى من المبلغ أمام أحد كافيهات الأقصر الشهيرة، كما تم ضبط المتهمة مدير التنظيم بالإدارة الهندسية بمدينة الأقصر بديوان عام محافظة الأقصر وتم القبض عليها، وأحيل المتهمين لنيابة الأقصر.

ويباشر التحقيقات حول الواقعة المستشارين مؤمن رضوان رئيس النيابة الكلية وسامح ناجي رئيس نيابة الأقصر، تحت إشراف المستشار أحمد عبدالمقصود المحامي العام لنيابات الأقصر.

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مصراوي Masrawy

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