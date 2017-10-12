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بالصور - افتتاح منفذ بيع المشغولات اليديوية لفتيات الصم والبكم بالأقصر

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مصراوي Masrawy

بالصور - افتتاح منفذ بيع المشغولات اليديوية لفتيات الصم والبكم بالأقصر

02:02 م الخميس 12 أكتوبر 2017

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بالصور - حملة موسعة لإزالة الإشغالات بمساكن الشباب في دمياط

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بالصور - حملة موسعة لإزالة الإشغالات بمساكن الشباب في دمياط

الأقصر - (مصراوي):

افتتح محافظ الأقصر محمد بدر، اليوم الخميس، منفذ بيع للمشغولات اليديوية خاص بمجموعة من الفتيات الصم والبكم، داخل المعرض الدائم لشباب الخريجين المقام أمام محطة سكك حديد الأقصر، والمخصص لبيع المنتجات اليدوية والسلع والمنتجات المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار.

وكرم محافظ الأقصر، الفتيات البالغ عددهن 7 و3 مدربين ومشرفين تابعين لجمعية صناع الخير، ومنحوا شهادات تقدير ومبالغ مالية تشجيعًا لهم، كما قام محافظ الأقصر، بشراء عدد من منتجات الفتيات اليديوية، وبحث السكرتير العام للمحافظ اللواء حاتم زين العابدين، والوفد المرافق له، بالشراء من المنتجات تحفيزا للفتيات.

وتفقد محافظ الأقصر، أجنجة المعرض التي تشمل قطع الأثاث والموبيليا، والمصنوعات الجلدية، وفلاتر المياه، والمنتجات اليدوية، والسجاد بأنواعه، والأدوات المدرسية، والملابس لكل أفراد الأسرة، والمخبوزات، والأدوات المنزلية، والسلع الغذائية وغيرها من المنتجات المختلفة، بأسعار مخفضة.

وقال اللواء حاتم زين العابدين، سكرتير عام المحافظة، إن المعرض مقام على مساحة 600 متر مربع ومملوك بكامل محتوياته لمحافظة الأقصر، ويهدف إلى توفير فرص عمل لشباب الخريجين للتغلب على البطالة المنتشرة، مشددًا على ضرورة مشاركة شباب الخريجين بالقرى في هذا المعرض للمساهمة في خلق فرص عمل لهم.

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مصراوي Masrawy

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