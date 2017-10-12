بالصور - حملة موسعة لإزالة الإشغالات بمساكن الشباب في دمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

شنّت شرطة المرافق بمديرية أمن دمياط حملة موسعة بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، اليوم الخميس، لإزالة عدد من المخالفات بمساكن الشباب ومتابعة انضباط المربعات السكنية بمنطقة شطا بعد تكرار وقوع حالات لتعديات وشكاوى عدة بشأن الإشغالات التي تتمثل في مجموعة من الأكشاك واللافتات المخالفة والأسوار الخشبية.

ووجه اللواء هشام عثمان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، باستمرار متابعة الحالات التي جرى إزالتها وتحرير محاضر للمخالفين.

وفي مركز فارسكور، أشرف المهندس جاد عوض جاد مدير عام مديرية الزراعة على حملة يقودها مسئولو جهاز حماية الأراضي برئاسة المهندس حسن أبو الرجال، لإزالة التعديات الزراعية بالمدينة وقرية أولاد خلف.

ونجحت الحملة في إزالة 7 حالات لتعديات على مساحات مختلفة تمثلت في تدشين أساسات وقواعد في بطن الأرض وإنشاء أسوار وحظائر مواشي، وجرى إعادة الأرض إلى الجمعية الزراعية وتحرير محاضر للمخالفين والتنبيه عليهم بعدم تكرار المخالفة.