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فرانس برس: اتفاق على نشر 3 آلاف من شرطة السلطة الفلسطينية في غزة

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مصراوي Masrawy

فرانس برس: اتفاق على نشر 3 آلاف من شرطة السلطة الفلسطينية في غزة

01:47 م الخميس 12 أكتوبر 2017

فرانس برس: اتفاق على نشر 3 آلاف من شرطة السلطة الفلسطينية في غزة

القاهرة (مصراوي)
أفادت وكالة فرانس الخميس بأن حركتا حماس وفتح الفلسطينيتين اتفقتا على نشر 3 آلاف من عناصر الشرطة التابعة للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة.

يأتي الاتفاق في إطار جهود إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة بين فتح وحماس، والتي ترعاها .

وأعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية صباح اليوم في غزة أن وفدي حركتي حماس وفتح توصلا فجر اليوم لاتفاق في الحوار الجاري برعاية السلطات المصرية في القاهرة.

وقال هنية في بيان مقتضب نقلته وكالة سما الفلسطينية، إنه "تمّ التوصل فجر اليوم إلى اتفاق بين حماس وفتح برعاية مصرية" بدون أن يورد المزيد من التفاصيل.

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