تحطم طائرة عسكرية إسبانية عقب عرض حضره الملك
تحطم طائرة عسكرية إسبانية عقب عرض حضره الملك
01:46 م الخميس 12 أكتوبر 2017
كتب - أحمد جبريل:
تحطمت طائرة عسكرية إسبانية من طراز " اورو فيت" في القاعدة العسكرية بمدينة "البيثيتي" عقب مشاركتها في عرض عسكري اليوم الخميس حضره الملك الإسباني فيبلبي السادس.
وقالت مصادر عسكرية لصحيفة "الباييس" الإسبانية إن قائد الطائرة لم يستطع القفز من الطائرة قبل تحطمها ما أسفر عن وفاته.
وأضافت المصادر أن قوات الشرطة والإطفاء وطائرة إسعاف وصلوا مكان الحادث عقب تلقي إشارة استغاثة.
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