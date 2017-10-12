مسؤول كردي: اعادة فتح الطرق بين كردستان العراق والموصل

عراقيون أكراد يشاركون في تظاهرة في مطار اربيل في 2

أربيل (أ ف ب)

أعادت السلطات الكردية فتح الطرق الرئيسية التي تربط إقليم كردستان بمدينة الموصل بشمال العراق، بعد ساعات من قيام قوات البشمركة بإغلاقها، حسبما افاد مسؤول عسكري كردي كبير وكالة فرانس برس.

وقال المسؤول رافضا الكشف عن اسمه "أعيد فتح الطريقين الرئيسيين المؤديين إلى مدينة الموصل من اتجاهي مدينتي دهوك واربيل بعد ساعات من اغلاقهما من قوات البشمركة الكردية اثر مخاوف من احتمال حصول هجوم للقوات الامنية العراقية على المناطق المتنازع عليها بين بغداد واربيل".

وكان مسؤول كردي قال في وقت سابق ان قوات البشمركة قطعت فجر الخميس الطرق الرئيسية التي تربط اقليم كردستان بمدينة الموصل بعد رصد تحركات عسكرية للقوات العراقية قرب المناطق المتنازع عليها بين بغداد واربيل.

وأعلن مجلس امن إقليم كردستان مساء الاربعاء عن استعدادات تقوم بها القوات المشتركة العراقية ومن بينها الحشد الشعبي لمهاجمة قوات البشمركة جنوب غرب كركوك وشمال الموصل.

وذكر مجلس امن كردستان في تغريدة على موقع "تويتر" ان المجلس "يتلقى رسائل خطيرة من القوات العراقية من بينها الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية"، مشيرا الى ان القوات "تستعد لبدء عملية عسكرية كبيرة جنوب غرب كركوك وشمال الموصل باتجاه كردستان".

واستغلت القوات الكردية انهيار القوات الاتحادية العراقية في عام 2014 خلال الهجوم الواسع لتنظيم الدولة الاسلامية على جنوب وغرب العراق، لتفرض سيطرتها بشكل كامل على مدينة كركوك الغنية بالنفط وحولت مسار الانابيب النفطية الى داخل اقليم كردستان وباشرت بالتصدير بدون موافقة بغداد. كما سيطرت على مناطق أخرى في محافظات مجاورة.

ويسود توتر كبير حاليا بين بغداد وأربيل بعد الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان الذي جرى في 25 سبتمبر ورفضته بغداد واعتبرته غير قانوني.

وعلى أثره، طلبت بغداد من سلطات كردستان تسليمها كل المعابر الى الاقليم، واوقفت الرحلات الجوية الدولية الى مطاري كردستان.