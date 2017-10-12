3500 شاب يستفيدون من رحلات الشباب والرياضة خلال شهر بأسيوط

أسيوط – أسامة صديق:

قال محمد محمود، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، اليوم الخميس، إن 3500 مستفيد من شباب المحافظة شاركوا في الرحلات وورش العمل والندوات التي تم تنفيذها في ربوع المحافظة.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه تم تنظيم العديد من ورش العمل للشباب خلال الشهر الماضي حيث تم تنفيذ ورشتين بعنوان تأثير الرياضة على السياحة ومكافحة الإرهاب والثانية عن الانتقاء النفسي للرياضيين بمشاركة 160 مستفيدًا، كما تم المشاركة في المشروع القومي للقرى المحرومة ببلطيم بمشاركة 8 مستفيدين والمشاركة في اللقاء الرياضي المجمع لمراكز الواعدين لعدد 40 مستفيدًا بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

وأضاف محمد محمود، أنه تم تنظيم العديد من الرحلات الترفيهية خلال الشهر الماضي، وتم تنظيم فوجين إلى الإسكندرية بمشاركة 100 مستفيد بالإضافة إلى تنظيم رحلة إلى بورسعيد بمشاركة 45 مستفيدًا.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط إنه تم تنظيم الحفل الختامي لهواة المسرح بمركز شباب الجزيرة بمشاركة 28 مستفيدًا، فضلاً عن حضور ملتقى أنشطة الجوالة والجوالات بمشاركة 6 مستفيدين بمطروح، كما تم تدريب 3 آلاف مستفيد بالمخيم الكشفي بنزلة عبداللاه على أنشطة الجوالة والجوالات وفتح التسجيل للاعبي الفرق المشاركة في دوري مراكز الشباب لكرة القدم بمشاركة 720 مستفيدًا.