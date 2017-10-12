ميناء دمياط يستقبل 9 سفن عملاقة لحاويات وبضائع عامة

دمياط – محمد إبراهيم:

استقبلت هيئة ميناء دمياط، اليوم الخميس، سفينتي حاويات و7 سفن بضائع عامة، بينما غادر الميناء سفينتا حاويات و5 سفن بضائع عامة بعد الانتهاء من أعمال الشحن والتفريغ.

ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 22 سفينة بالإضافة إلى 15 سفينة أخرى بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول، وغادر قطار حاويات يتضمن 50 حاوية من خام الرخام الميناء متوجها إلي منطقة شق الثعبان بحلوان.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 166286 طنًا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23799 طنًا، في الوقت الذي غادر فيه قطارين بحمولة إجمالية 3923 أطنان قمح، و84 سيارة بحمولة 3923 طن قمح، وشملت حركة الصادر من الميناء 10500 طن يوريا و3380 طن فوسفات و3900 طن رمل زجاجي.