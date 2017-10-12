أخبار عاجلة

الأخبار - الولايات المتحدة ترفع اليوم السرية عن أكثر من 3000 وثيقة تنعلق باغتيال جون كينيدي -
الأخبار - التوتر يسيطر علي أجواء جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية فى كينيا -
الأخبار - مؤتمر عالمي اليوم بباريس لكشف الممارسات القطرية الداعمة للإرهاب -
الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية -
الأخبار - حرس حدود المنطقة الغربية يحبط محاولة تهريب 3مليون قرص مخدر و120كجم حشيش -
الأخبار - رئيس الوزراء يوجه بتوفير نحو 300 مليون جينه للانتهاء من تنفيذ 3 مستشفيات بالأقصر -
تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون'' -
الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب -
تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية -
التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

ميناء دمياط يستقبل 9 سفن عملاقة لحاويات وبضائع عامة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ميناء دمياط يستقبل 9 سفن عملاقة لحاويات وبضائع عامة

01:47 م الخميس 12 أكتوبر 2017

ميناء دمياط يستقبل 9 سفن عملاقة لحاويات وبضائع عامة

هيئة ميناء دمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

استقبلت هيئة ميناء دمياط، اليوم الخميس، سفينتي حاويات و7 سفن بضائع عامة، بينما غادر الميناء سفينتا حاويات و5 سفن بضائع عامة بعد الانتهاء من أعمال الشحن والتفريغ.

ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 22 سفينة بالإضافة إلى 15 سفينة أخرى بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول، وغادر قطار حاويات يتضمن 50 حاوية من خام الرخام الميناء متوجها إلي منطقة شق الثعبان بحلوان.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 166286 طنًا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23799 طنًا، في الوقت الذي غادر فيه قطارين بحمولة إجمالية 3923 أطنان قمح، و84 سيارة بحمولة 3923 طن قمح، وشملت حركة الصادر من الميناء 10500 طن يوريا و3380 طن فوسفات و3900 طن رمل زجاجي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • موانئ بورسعيد تستقبل 20 سفينة حاويات وبضائع

    أخبار

  • ميناء دمياط يستقبل 8 سفن عملاقة ويصدّر 15 ألف طن يوريا

    أخبار

  • ميناء دمياط يستقبل 9 سفن ويصدّر 11 ألف طن يوريا

    أخبار

  • ميناء دمياط يصدّر 20 ألف طن يوريا ويستقبل 12 سفينة عملاقة

    أخبار

إعلان

7e6c951865.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بلاغ يتهم طبيبًا بالتسبب في وفاه طفلة داخل مستشفى خاص بالدقهلية

بلاغ يتهم طبيبًا بالتسبب في وفاه طفلة داخل مستشفى خاص بالدقهلية

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون''

تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون''

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية